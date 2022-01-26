台灣本土今天新增46例，其中台北市有3例，最受關注的為案18590的松山區幼兒園女教師，Ct值僅18，為新北蘆洲男(案18397)疫調匡列後發現的確診者，2人曾同時段在南川麵館八德店用餐，但由於2人僅重疊14分鐘，是否因此感染還需調查。

這名蘆洲男本月17日曾與員山確診房仲聚餐，18日就出現症狀，採檢後確診，匡列後又找出幼兒園女教師，由於這名女教師與民視女主播是姊妹，2人在周日才見面，嚇得總部緊急消毒，目前女主播快篩為陰性，將等PCR結果出爐。

北市府表示，蘆洲男21日到南川麵館八德店用餐，中午12點10分入內，40分離開，幼兒園女教師則是12點26分入內，足跡重疊時間僅有14分鐘，2人並不認識，懷疑店內有交叉感染。該名女教師後續還有授課、搭捷運與多間餐飲、超商足跡。

北市府指出，這已經算是房仲案的第三波感染，將會當作中壢西堤規格來疫調、匡列。但由於足跡僅重疊14分鐘，加上2人並不同桌，是否為蘆洲男傳染，還需進一步調查。