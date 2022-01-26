年底九合一縣市長選舉，六都的選情成為各界關注的焦點之一。根據一份民調顯示，有超過6成市民信任並滿意台中市長盧秀燕的施政表現；同時，盧秀燕若對上綠營可能推派的候選人前交通部長林佳龍、立委蔡其昌和何欣純，支持度均大幅領先。對此，有PTT網友表示「塔綠班洗洗睡吧！明年台中沒希望了」

台灣指標民調今天(26日)公布的民調顯示，有61.7%的台中市民表示信任盧秀燕市長，23.9%表示不信任，14.4%未明確回答；台中市民有64.2%表示滿意盧秀燕的施政表現，25.2%表示不滿意，10.5%未明確回答。

台灣指標民調也針對2022年的市長選舉進行民調，若由盧秀燕和林佳龍競選，目前民調支持度為：盧秀燕52.0%、林佳龍22.1%，5.7%不投票/投廢票，20.2%未明確回答；若由盧秀燕和蔡其昌競選，目前民調支持度為：盧秀燕52.6%、蔡其昌16.8%，5.7%不投票/投廢票，24.9%未明確回答；若是盧秀燕和何欣純競選，目前民調支持度為：盧秀燕53.2%、蔡其昌15.6%，5.3%不投票/投廢票，25.9%未明確回答。

該民調調查範圍為台中市29個行政區；調查對象為設籍在調查範圍內，年滿20歲的民眾。本次抽樣調查1068人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

對此，有PTT網友留言表示「林佳龍為什麼這麼慘？」、「佳龍再選的話票數會有盧的一半嗎」、「盧防疫做的不差啊」、「就真的做得很好呀!沒話說」、「防疫真的做的不錯啊，目前都穩穩的」、「除非有大弊案，不然真的穩到不行」、「塔綠班洗洗睡吧 明年台中沒希望了」。