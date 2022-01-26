小米26日晚間發表Redmi Note 11系列國際版產品，包括Redmi Note 11 Pro 5G、Redmi Note 11 Pro、Redmi Note 11S及Redmi Note 11共4款，11與11S將於1月底起陸續上市，11 Pro 5G與11 Pro則預計2月上市。

小米11月在中國發表紅米Note 11系列，全系列共有三款，全系列採用聯發科天璣處理器，不過國際版則針對不同機種分別採用高通或聯發科平台，11 Pro 5G選用高通驍龍695平台，11 Pro與11S則採用聯發科4G平台Helio G96，Note 11使用高通驍龍690，國際版處理器比起中國版降級不少。

小米表示，國際版Redmi Note 11 Pro與 Redmi Note 11S再度搭載一億像素主鏡頭，主鏡頭採用1/1.52吋三星HM2大感光元件，利用9合1像素合併技術以及雙原生ISO，在低光源中也能提供高動態範圍和色彩表現的影像。另外，配備800萬像素的118度超廣角鏡頭與200萬像素的微距鏡頭，此外，Redmi Note 11 Pro、Redmi Note 11S 和Redmi Note 11搭載的200萬像素景深鏡頭。

而在螢幕方面，小米表示國際版Redmi Note 11系列最高擁有120Hz螢幕更新率與最高360Hz觸控採樣率，該系列螢幕尺寸分別為6.67吋和6.43吋。

此外，小米表示，國際版Redmi Note 11系列四款新機均配備 5000毫安培電池，Redmi Note 11 Pro 5G和Redmi Note 11 Pro更支援小米旗艦級67W有線快充，僅需15分鐘即可充滿50％，而 Redmi Note 11S和 Redmi Note 11支援33W Pro有線快充，1小時左右即可充電至100％。

小米表示，國際版Redmi Note 11 Pro 5G的6GB+64GB版本售價為 329美元、6GB+128GB版本售價為349美元、8GB+128GB版本售價為379美元，將於2月起於全球各市場陸續上市。Redmi Note 11 Pro 6GB+64GB售價為299美元、6GB+128GB售價為329美元、8GB+128GB售價為349美元，也將於2月起於全球各市場陸續上市。

而國際版Redmi Note 11S的6GB+64GB版本售價為249美元、6GB+128GB售價為279美元、8GB+128GB售價為299美元，將於1月底起於全球各市場陸續上市。Redmi Note 11的4GB+64GB售價為179美元、4GB+128GB售價為199美元、6GB+128GB售價為229美 元，將於1月底起於全球各市場陸續上市。