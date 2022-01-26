Melody（左）分享老公曾給她的「怪」浪漫，讓沈玉琳大讚有心。（TVBS提供）

楊子儀與Julie等藝人日前上TVBS《11點熱吵店》分享「男人的『怪』浪漫，女人真的不想買單」，主持人Melody先分享老公曾給她的「怪」浪漫是在幾年前，她沉迷韓劇《來自星星的你》，當時超愛男主角金秀賢，有天回家推開門，發現家中燈全暗，但微微的燈光中隱約看到一個人型，原來是老公找金秀賢的人型立板，想說要給老婆驚喜，沈玉琳讚她老公去有花心思，但Melody不買帳，笑說：「我回家第一眼看到，以為有『鬼』。」

楊子儀分享對女友做過的浪漫事蹟，表示女生的喜好要從生活中觀察。曾經跟交往4年的女友去逛街，女友當時拿起一個皮夾，看了一下覺得有點貴又放回去，楊子儀於是記住錢包樣式，隔天偷偷買下，還覺得錢包裡還有點空，塞1萬元現金在裡面，直說當時女友收到後驚喜不已，連一旁的來賓馬力歐聽到都說：「這禮物很優耶！」

跟陽帆結婚24年的Julie都讚賞說禮物如果是自己收到，會非常開心，因為「真的很有心，但如果直接拿紅包裝1萬元，整個感覺就不對了」，還補充說：「直接給紅包這件事應該只有楊帆會做。」馬力歐也透露將老婆照顧地無微不至的各種事跡，包括幫忙洗衣、準備便當等等，讓大老婆們紛紛豎起大拇指。

然而人人稱好的這些舉動，卻被兩性專家H一個個打槍，呼籲想要學習的觀眾得留意，像是「給錢的方式」就很重要，要小心對方未來都會期待是否有意外驚喜；至於分擔家務也要仔細觀察學習後再下手，避免幫了倒忙，最後弄巧成拙。《11點熱吵店》每周一到周五晚間11點在TVBS播出。