債務危機難解的大陸房地產開發巨頭中國恒大26日公布，公司在當日與債權人召開電話會議，將爭取在未來6個月內提出初步重組方案。

中國恒大表示，在與債權人的電話會議中，恒大重申將評估自身集團的狀況，制定重組計劃以保障利益相關者的權利。為此，恒大正在推動審計師開展相關工作，期間也將繼續認真聽取債權人的意見和建議，爭取在未來六個月內提出初步重組方案。

市場在26日午後傳出，恒大將在26日晚間9點舉辦投資人電話會議，與債權人討論24日債務利息到期未支付等事件，傳恒大新聘請的財務顧問如中金公司等都會出席會議。

恒大在25日公布，公司與顧問團隊已與境外債權人展開積極對話，恒大與恒大風險化解委員會不懈努力地評估狀況，以制定一個對各方持分者都有利的重組計畫。但當時恒大表示，鑑於集團規模龐大利益相關者之眾多，以及情況之複雜，恒大仍需更多時間來充分 考慮、全面評估和衡量多項的潛在方案，才能負責任地進一步與境外債權人進行實質性溝通。