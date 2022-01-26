一名男網友分享，交往8年的女友穿著打扮十分前衛與搶眼，不僅會穿螢光綠色的外套與超短黑色牛仔短褲，後背包的樣式也很不一般，讓他真的快受不了。文章曝光後，不少網友認為原PO與女友交往長達8年，卻現在才說不能接受穿衣風格，實在讓人難以相信。

男網友在臉書專頁《靠北女友my girl》匿名投稿，稱與現任女友透過網路認識，兩人穩定聊天1年後才確認關係，交往至今已經8年，但他到現在仍無法習慣女友的穿著打扮。

男網友說，女友第一次約會時穿的外套，讓他想起了交通警察。（示意圖／Shutterstock）

原PO分享，第一次與女友見面時，女方穿著有如交通警察般的螢光綠外套，下身則穿超短的黑色牛仔熱褲，鞋子搭配髒粉色的涼鞋，包包為飽和度極高的紫色滿版印花背包，讓他大開眼界。

原PO表示，他當時僵住，但怕尷尬便回應「很可愛」，此後女友每次見面都維持這種強烈的穿衣風格，而他去年一度承受不住，便出招帶著女友去買衣服，結果女友意識到他在嫌棄穿著，便大發脾氣，嚇得他再也不敢提起此事，好奇發問網友，該如何委婉建議另一半改變穿著風格。

文章曝光後，一大票網友看傻眼，紛紛回應原PO是與女友在一起8年而非8天，怎麼會遲至現在才說不能接受對方的穿著打扮，還有網友調侃說，「8年了，不要想改變她，改變自己，穿青蛙裝跟她拼了」、「你是不是昏迷了7年，剛剛醒來才來這裡問？」、「跟她一起穿啊，看誰受不了誰」、「這八年跟她出門，你都戴墨鏡嗎？」、「你是不是膩了想分手了？」。