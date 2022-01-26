這嘆詞你能說用錯嗎？網路上近日流傳1張國語作業，題目是用「嘆詞」填入每句話的開頭，共8句話包括疑問、否定、命令等語氣，沒想到圖片的答案竟全是國罵「X」，其他網友則笑說完全無違和，「唸起來好順」、「非常接地氣」，轉PO的網友則說「對未來教育擔憂」。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」分享1張近日瘋傳的照片，照片中是1整大題的國文測驗，內容是在每個句子的最前面填入適當的「嘆詞」，而該題目是開放式作答，不會提供嘆詞選擇，沒想到照片共8道題目的答案全是一樣，都是台灣人常用的粗字、國罵「X」。

題目是每個句子最前面填入適當「嘆詞」，沒想到照片共8道題目的答案全是一樣，都是台灣人常用的粗字、國罵「X」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

照片曝光讓網友笑翻，圖片中還有一行文字註解「X，不然要填什麼？」原PO則發文笑說「這題目出的很棒，對未來教育擔憂」；其他網友則留言「非常接地氣」、「真性情」、「非常合情合理」、「都寫一個字的，毫無創意可言，明明還有三個字的可以寫」、「唸起來完全沒毛病」、「為什麼唸起來這麼順」、「萬用嘆詞」、「看完後，我已經不知道嘆詞還有哪些了」、「生活專用語助詞，加強力道用的」、「真的毫無違和」。

許多孩童在國文題目的答案能引發不少笑料，像是1名國小女童造句寫下「爸爸力量很大、爸爸ㄋㄧㄠˇㄋㄧㄠˇ（鳥鳥）很小」；也有孩童意外在造句曝光家庭秘密，寫下「媽媽不但很厲害，打人還很痛」或是「媽媽說要去運動，可是一直坐在沙發上」。