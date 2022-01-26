南韓超人氣女團BLACKPINK成員Lisa有精緻臉蛋和勻稱身材，讓她擁有「人間芭比」的美名，2021年更成為全球第一美臉孔，實至名歸；Lisa在2021年11月24日傳出確診新冠，所幸接受治療後迅速康復，也繼續出席各大時尚活動，最近曬出代言廣告照，低胸禮服吸睛外，轉過身露大片肉色更誘人。

人間芭比Lisa在2021下半年因為音樂工作和時尚活動，經常在韓國和歐美各國間當空中飛人，導致不幸在11月底染疫，在接受10多天治療和隔離才痊癒；康復後的Lisa狀態彷彿又更美了一個境界，從IG上看到參加活動的美照，都還是十分耀眼。

Lisa近日曬出代言廣告美照，性感程度破表。(圖/ 摘自Lisa IG)

日前Lisa分享她代言的國際精品廣告，頂著一頭金色短髮，身上穿著黑色細肩低胸禮服，事業線若隱若現，體態好到看不出任何一絲贅肉；令人驚艷的是，Lisa轉過身發現背後春光乍現，露出大面積美背到接近臀部，相當性感撩人，隨著年紀越發有成熟女人味。

美國知名電影網站「TC Candler」每年都會評選出，全球百大最美及最帥臉孔，Lisa在2020年獲得亞軍，也是亞洲第一美，2021年不負眾望成功登頂，成為全球第一美。

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