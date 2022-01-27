《四樓的天堂》劇組發聲明。(圖／取自《四樓的天堂》官方臉書)

台劇「四樓的天堂」劇組推拿顧問汪世展，今天遭前妻黃琬婷在臉書指控為性騷擾慣犯，劇組今晚火速發出聲明回應表示，「不當的觸碰都不應該發生，希望事實能儘速被釐清。」

香港影帝黃秋生與金馬影后謝盈萱主演的療癒台劇「四樓的天堂」，以推拿師視角講述人與人的關係，以及自我療癒之道，備受觀眾喜愛。不過今天卻爆出劇組推拿顧問汪世展曾多次於按摩療程時，逾越專業倫理並性騷擾女性。

汪世展的前妻黃琬婷今天在個人臉書指控，汪世展曾與在推拿工作室打工的未成年少女發生性關係，並陸續收到不同女性朋友私訊表示，在接受汪世展推拿時，有疑似被性騷擾行為，在多方蒐證後，曾當面告知汪世展被害者訴求，並請他不要再犯。

黃婉婷後來也曾在臉書發表如何預防按摩性騷擾文章，但並未具名指出汪世展就是事件主角。不過後來黃琬婷發現，汪世展的工作室臉書專頁「慢漫功房」使用「四樓的天堂」劇照作為封面，用以宣傳推拿課程，且迄今當年的受害者們，都沒有得到應有的道歉。

黃婉婷表示：「直到我發現汪先生擔任影集的隨片推拿顧問，我才意識到自己的噤聲只會讓真相無法浮現，我自責自己沒有在他性騷擾事件發生時公開具名指控他，導致外人無從得知汪先生的真實面貌，使得他繼續獲得公眾的信任，進而可能導致更多女性受害」，她盼藉由公開說明，希望劇組與公視有所回應，一起共同譴責逾越按摩倫理的權勢性騷擾。

針對黃婉婷的文章，「四樓的天堂」劇組晚上也發出4點聲明回應，表示曾聘請汪世展擔任劇組拍攝期間的推拿顧問，不過在拍攝製作期間，劇組並沒有聽到涉及黃琬婷文章指涉的任何相關情節，不過劇組相當希望事實能儘速被釐清。

劇組也指出，「四樓的天堂」全劇的核心即是透過推拿顯現、進而化解身心問題。全劇亦有呈現身體工作者應如何確立身體界線與倫理規範。

最終劇組強調，不論任何環境，任何關係，不當的碰觸都不應該發生。性別平等與工作倫理的追求也是劇組不變的堅持。期待「四樓的天堂」能為所有身體工作者與環境帶來更多正面價值與改變。

公視表示對此事件極為重視，尊重支持劇組的相關聲明，並靜待事實釐清。目前汪世展工作室「慢漫功房」的臉書專頁在網路上已無法供公眾瀏覽。（編輯：屈享平）1110126