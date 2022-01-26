懷德院長(左)與北健總經理徐雪玲(右) 。（北健提供／蔡依珍桃園傳真）

新冠肺炎疫情延燒兩年多，不僅對大家的生活與經濟造成衝擊，對弱勢團體來說更是雪上加霜，中嘉寬頻北健有線電視有感於農曆春節即將到來，但很多弱勢團體的愛心物資還沒到位，特別在歲末年終之際，準備了團圓年菜、民生物資及零食餅乾等，送給華山基金會桃園天使站與風箏緣地懷德育幼院，讓機構裡的所有長輩、院生以及服務員，都可以感受到北健親送的溫暖、安心過好年。

中嘉寬頻北健更特別挑選獨居長輩們需要的小型家電、生活物資，以及團圓年菜贈送給華山基金會，華山基金會桃園市站站長賴瑩潔表示，因為受到疫情影響，愛心物資募集變得更加困難，常常有物資不夠的問題，北健這次捐贈可以即時送上長輩的需求，對基金會的幫助真的很大。華山基金會每年春節都會募集「愛老人愛團圓」愛心年菜，但距離過年只剩幾天的時間，經費卻還有3成的缺口，也希望大家能多多幫忙。

除了關懷弱勢長輩，中嘉寬頻北健也前往懷德育幼院贈送物資與零食餅乾，因為懷德位處大園海邊、氣溫變化大，北健貼心地準備暖暖包等保暖物資給孩子們，院長陳玉秀表示，雖然因為疫情影響讓同學們沒辦法回家過年，但有大家的愛心陪伴也能在院裡開心過節，她也告訴小朋友這些都是社會的善意，現在接受別人的餽贈，等以後長大有能力了也要像北健一樣回饋社會。

中嘉寬頻北健有線電視身為在地媒體、長期深耕桃園並致力於社會關懷，北健總經理徐雪玲表示，農曆春節即將來臨，但還是有許多育幼院的孩子及獨居長者，沒辦法回家團圓或是沒有人陪伴一起過年，因此特別在前董事長陳煥鵬的拋磚引玉之下，用實際行動捐贈實用、有需求的民生物資與年菜，讓他們感受到社會的溫暖，也希望透過地方媒體的力量把愛傳出去，借此拋磚引玉呼籲更多人一起關懷弱勢，把溫暖傳遞到社會的每個角落。