深夜傳槍響！毒蟲衝撞路檢點 北市保大員警開2槍逮3人 22:562022/01/26 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市保大員警今晚在重慶北路開槍攔停一輛衝撞路檢點的轎車，逮捕3名嫌犯並在車內起出毒品。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市警保安大隊26日晚間在重慶北路執行攔檢勤務，攔查一輛加速躲避攔檢的轎車，員警立即開槍阻攔，並在車內起獲海洛因、安非他命，逮捕25歲陶姓男子、35歲呂男、38歲許男等3人，訊後依法送辦。 據了解，晚間10時許，保大警方在重慶北路接近國道交流道處執行路檢，陶男衝撞警車打算逃逸，員警見狀立即開2槍，逼停陶姓嫌犯，並控制現場，在車內起出一級毒品海洛因、二級毒品安非他命，現場無人受傷。 ★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！ 鬥雞廝殺 賭客嘶喊 警包抄逮26人 北市警戒護疏失 毒犯偵訊完溜回家 #員警 #安非他命 #保大 #開槍 #逼停 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘆洲分局注新血 分局長期許新進人員「視民如親」 13:402022/01/22 寶島 7旬失智翁寒冬流落街頭 熱心警查出身分協助返家 21:142022/01/26 社會 糗！「東瀛戰神」GT-R台中火車站拋錨 跑車瞬間成高檔路障 14:022022/01/23 社會 竊車男子遇警盤查裝笑臉 警帶回調監視器打臉 16:412022/01/24 社會 金山警破詐騙集團 查獲母子聯手當車手 15:332022/01/23 社會 春節前夕警友贈執勤利器 做警察最堅強的後盾 10:592022/01/23 社會 吳宗憲中上上籤「逼機」！接受地獄懲罰跳冰水池 13:532022/01/24 娛樂 富邦媒跌停 千金股剉咧等 04:102022/01/25 證券．權證 雲警跨區屏東緝毒 查獲海洛因磚、衝鋒槍 04:102022/01/22 地方新聞 台中8旬婦坐輪椅出門找朋友 搞錯方向迷途至車陣中 13:082022/01/24 社會 3歲小女童溜出門 桃園警充當臨時保母順利找到家人 14:282022/01/25 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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