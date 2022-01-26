北市警保安大隊26日晚間在重慶北路執行攔檢勤務，攔查一輛加速躲避攔檢的轎車，員警立即開槍阻攔，並在車內起獲海洛因、安非他命，逮捕25歲陶姓男子、35歲呂男、38歲許男等3人，訊後依法送辦。

據了解，晚間10時許，保大警方在重慶北路接近國道交流道處執行路檢，陶男衝撞警車打算逃逸，員警見狀立即開2槍，逼停陶姓嫌犯，並控制現場，在車內起出一級毒品海洛因、二級毒品安非他命，現場無人受傷。

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