中華女足26日晚間在印度亞洲盃小組賽最後一役對陣伊朗，攻勢火力全開，場上隊長賴麗琴開賽不到4分鐘就先馳得點，並在上半場攻入兩球，「小跑車」陳燕萍也補射破門，上半場結束中華隊以3比0領先伊朗。

中華隊首戰0比4輸給中國大陸，隨後印度因染疫人數過多而退賽，中華隊對伊朗即使小輸1球，也能以A組第3晉級8強，但中華隊希望用勝利拿下小組第2，昂首晉級，球員也確實將士用命踢出強勁攻勢。

中華隊開賽就壓上猛攻，第4分鐘右翼李綉琴突入禁區被絆倒，在旁邊的賴麗琴順勢起腳勁射打入左下角，攻入中華隊本屆首顆進球。

賴麗琴去年底亞洲盃資格賽才重返國家隊，就成為木蘭女將相隔14年重返亞洲盃的關鍵，這次在印度繼續發威，第32分鐘她開出左側角球，陳燕萍第一時間左腳抽射被擋出，賴麗琴在拿到球突入左側禁區起腳吊給遠柱的蘇育萱，結果球打中門柱內側入網，賴麗琴包辦中華隊的頭兩顆進球。

陳燕萍（右）攻入中華女足的第3球。（中華足協提供）

第40分鐘，李綉琴反越位突入右側禁區橫傳，前鋒蘇育萱射門被門將擋出，左側的陳燕萍補射破門。中華隊上半場4次射門，3次射正都洞穿伊朗大門，門前一腳的機會掌握接近完美，取得3球舒服領先。

中華女足vs.伊朗先發陣容（5-4-1）：

18程思瑜（GK）；6卓莉萍、4賴韋汝、15蘇芯芸、16張愫心、5潘昕妤；10李綉琴、11賴麗琴（隊長）、9許翊筠、7陳燕萍；19蘇育萱