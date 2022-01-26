41歲伍姓女子25日晚間10點因聽信導航，逆向行駛環東大道撞上22歲劉姓黃牌重機騎士，騎士被撞飛摔下10層樓高道路慘死；年紀輕輕的黃姓騎士當天是剛從餐廳下班，上路僅8分鐘就遇死劫，手機內最後1則傳的訊息是給女友說「下班了，準備騎車回家」，沒想到就此天人永隔。

據ETtoday報導，該名騎士在南港從事餐飲業，當天晚上10點40分下班準備騎車回家，手機內最後1則訊息是傳給女友說「下班了，準備騎車回家」，沒想到騎車上路僅8分鐘就遭女駕駛得逆向車撞上，當場摔下10層樓高的高架道路，四肢變形慘死。

雙車視角曝光！女誤信導航逆向 撞飛重機男摔10層高慘死

整起事件發生昨（25日）晚間近23，伍姓女子開車載家人到台北遊玩，回程時誤信導航切到環東大道，一路逆向車道行駛，經過彎道時，遇上對向劉姓男子騎重機迎面衝來撞上，劉男被撞飛後摔落10層樓高地面，四肢嚴重變形不治，雙方的行車影像曝光後，警方也將伍女移送法辦。

從行車紀錄器影片可見，女駕駛發現逆向後認為無法掉頭，只好慢速行駛，經過一處彎道時，重機快速迎面駛來，在毫無反應時間下對撞，騎士當場遭撞飛，摔下到一旁10層樓高的道路。而重機視角也可看出，當時環東大道上車輛很少，視野清楚，但經過一處轉彎時，只見刺眼的車燈一閃，雙方就撞上。