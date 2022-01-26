被譽為是「4千年一遇美女」的27歲大陸女星鞠婧禕，擁有精緻五官和清新氣質，讓她人氣不斷攀升，不過她出道以來，就不斷被質疑天使顏值是整來的，之前還遭瘋傳「換頭」前的黑歷史照，近日，有網友曝光她10年舊照，清純甜美模樣引起熱議。

有網友曬出鞠婧禕10年前的舊照，有她穿著連身高衩舞衣、綁著包包頭的清純模樣，也有她綁馬尾或留著妹妹頭的生活照，淡妝出鏡的她，依舊甜美可人，讓網友驚艷不已，「這也太美了吧」、「還是很漂亮」、「一直都很美」。

鞠婧禕10年前清純舊照曝光。(取自新浪娛樂）

鞠婧禕淡妝出鏡唯美。(圖／取自新浪娛樂)

之前鞠婧禕17歲時的黑歷史照在陸網瘋傳，塌眼大鼻模樣，和現在的美貌相比，簡直判若兩人，更被發現還有點撞臉阿里巴巴集團創辦人馬雲，讓網友都不敢置信，紛紛打聽她的整型醫師，並讚嘆他彷彿「換頭」般地高超醫術。

鞠婧禕昔遭瘋傳塌眼大鼻黑歷史照。(圖／擷取自微博)

從女團AKB4姐妹團SNH48出身的鞠婧禕，單飛後人氣扶搖直上，不僅常上各大綜藝節目，也演了不少膾炙人口的戲劇作品，因為外型甜美、氣質脫俗，被譽為是「4千年一遇美女」，不過人紅是非多，她頻因人設和外貌登上新聞版面，但也說明他的高人氣。