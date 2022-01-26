是元介在《嗨！神獸》中飾演白潤音的老師。（羅永銘攝）

邵雨薇現身支持《嗨！神獸》，和前男友是元介同場不同台。（羅永銘攝）

賀歲片《嗨！神獸》26日晚間舉辦首映會，片中演員李李仁、是元介、白潤音、林祐銓、陳京甫出席，談到近日本土疫情因變種病毒Omicron持續升溫，是否會擔心票房，李李仁大嘆，在這2年中有3部片都在疫情高峰期上映，「一方面希望大家欣賞好電影，另一方面又怕增加感染風險」，不忘呼籲大家進戲院要做好防疫措施。

李李仁上月剛和老婆陶晶瑩前往美國探望正在當地念出的女兒荳荳，「說不擔心是騙人的，但很多危險地方都去過了，所以要跑映前映後活動不怕」，認為保護自己最有效率的就是訪問完就趕緊去洗手，也笑喊每次回台隔離就像冬眠動物，需要1段時間紓醒1次，前天剛結束14＋7天的隔離期，「現在感覺精神非常好」。

他與12歲白潤音在片中演父子，「潤音跟我兒子一樣大，他很成熟懂事，又保有小孩的赤子之心，而且我們戴起口罩之後，看起來長得也蠻像的」，2人戲裡戲外感情都相當好，李李仁也會像爸爸一樣，在片場責備白潤音，「他太喜歡吃甜食，這樣不好，會長不高」，白潤音聽完以後也就不吃了。

另外，納豆近日驚傳因腦出血緊急住院開刀，李李仁也說有持續跟老婆一起關心近況，「雖然也不知道現在狀況怎樣，只希望他趕快康復，老天一定會保佑他的，因為他平常對人那麼好，我相信大家集氣的力量，都可以唸到他受不了趕快醒來」。《嗨！神獸》2月1日上映。