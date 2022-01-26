為取得車用關鍵技術，淳安2020年宣布斥資1411.7萬美元取得鴻海（2317）集團旗下鴻騰精密及日本夏普合資的FIT Electronics Device Pte.Ltd.（簡稱FITED）51％股權，惟在一年多的謀合之後，雙方的合作宣布破局，淳安26日召開董事會決議終止51％ FIT Electronics Device Pte. Ltd.-Singapore之股權投資，原有股權將交由原始股東持續運營。

淳安表示，處分損益將待交易完成，扣除相關稅費後，依會計原則入帳。

相準FITED在車用鏡頭有10年的研發技術能力，再加上FITED在無錫廠區有產能挹注，淳安除自行買下FITED49％的股權外，旗下子公司淳敏控股有限公司及日本SOE株式會社亦分別握有1％股權，當時此投資曾被視為淳安跨足車用市場的重要敲門磚。

不料好事多磨，碰到疫情干擾，FITED公司及其子公司業績都受新冠肺炎疫情影響，致營收下滑，持續虧損，再加上淳安與FITED公司其他股東之經營理念，遲未能達成共識，致FITED公司無法募得足夠營運資金，影響其營運發展及改善計畫，基於上述理由，FITED公司之子公司Sharp FIT Automotive Technology Co. Ltd.（下稱日本騰夏公司）於110年12月24日聲請破產重整（即民事再生手續申請），後續於法院選任之財產管理人居中協調下，FITED公司所有股東也於111年1月18日同意撤回日本騰夏公司民事再生手續申請，並同時協議終止淳安對FITED公司股權投資案。

淳安指出，本次協議同意以Sharp Corporation及Foxconn Interconnect Technology Singapore Pte. Ltd.／Foxconn OE Technologies Singapore Pte. Ltd.（以下合稱FIT公司）給付淳安及子公司（日本SOE株式會社與淳敏控股有限公司）相當於原始投資價格扣除中間再生程序支出之成本為代價，同時FIT公司亦將自今年1月18日起取回FITED公司及其子公司控制權及經營權。