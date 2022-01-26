資深女星羅霈穎（原名羅璧玲）2020年猝死於台北東區工作室，享年59歲，震驚整個演藝圈；羅霈穎親哥哥羅青（本名羅青哲）決定將她生前收藏的上千件精品義賣，全數捐做公益，但整理遺物卻意外發現千萬本票借據，才發現她借出2千萬都沒拿回來，更怒公布借款人身分包括藝人和閨密，還打算提告。

羅青今（26）日替妹妹羅霈穎舉辦《閃亮的回憶》羅霈穎與羅青藏書畫及精品公益拍賣會，也推出新書《如何學做小妹妹的大哥哥：誰在懷念羅霈穎》，希望用不一樣的方式讓大眾記得他的寶貝妹妹；而據《三立新聞網》報導，羅青被問到妹妹生前借出2千萬卻都沒收到還款的事件，更氣得公布借款人身分。

羅青透露，在整理妹妹遺物時，「很多本票、支票都沒有兌現，還有一些消息記錄，現在跟律師討論，看能不能幫妹妹討回公道」；羅霈穎個性海派大方是眾所皆知，但羅青氣得是那些借款的人，有的還脫產，他認為那些人根本是惡意詐騙，利用妹妹的善良，所以絕對會循法律途徑。

他甚至脫口在欠錢的名單中，包括藝人和與她的「閨密」，目前已交由律師處理，之後也會繼續用妹妹羅霈穎的名義贊助公益拍賣活動，「至少每年大家都會想起她一次」。