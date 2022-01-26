friDay影音平台正播出松本潤主演的日劇《隔壁的阿力》，（以下暴雷）他飾演的角色優柔寡斷、且常被認為「關心過頭」，搬到新家沒幾天就好心地為隔壁鄰居處理浴室裏的大蜘蛛，而藝人于苗安也分享和劇情極類似的經歷，感受到台灣男生的好。

于苗安是台日混血，來台3年的她與親戚同住，有天家中出現大蜘蛛，但表哥本已騎車出門10分鐘左右，但表哥還是很快回來處理。提及台日男生不同，于苗安說：「我覺得台灣男生比較會主動地幫忙女生、表現體貼。」柯朋宇則說，若是遇到類似狀況，他會先建議人先離開屋內，免得一直擔心，待柯朋宇入屋抓蜘蛛。

（杉朋娛樂提供）

西洋情人節將至，于苗安回憶起在中學生時期會做手工巧克力，她笑說：「爸爸看我做很好奇，但剛開始練習做時只做了剛好的份量，只好把做得不美的送給爸爸！」

柯朋宇表示自己會創作歌曲作為情人節禮物，「歌曲本身就像時光寶盒，充滿種種回憶。」他今年最新音樂作品將於今春推出新曲，他形容製作過程嘔心瀝血，是首自信之作，請大家期待。