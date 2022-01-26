台中市東區26日中午發生一起槍殺案，一名趙姓男子持槍以行刑式的方式轟了林姓男子的頭部，林男經送醫後仍傷重不治。而趙男向警方供稱，苦差事都他在做，林男則爽拿錢，兩人相約談判喬不攏，才開槍殺了對方。

警方指出，林姓男子與趙男於26日中午許約在精武東路上的超商談判，兩人在超商外頭喝咖啡約半小時候，趙男就拿出改造手槍朝林男頭頂及左太陽穴連開兩槍，隨後從容離去，再開車逃亡，而林男經送醫後仍宣告不治。

警方獲報後，火速成立專案小組展開調查，經擴大調閱周邊監視器，迅速掌握涉案趙姓男子，追查後於中區東協廣廣大樓頂樓發現趙嫌蹤跡，趁其不備配合優勢警力進行壓制，迅速逮獲趙嫌，並於現場起獲犯案改造槍械1把、改造子彈6發等證物。

台中狙殺！男超商外遭開槍爆頭無生命跡象，槍手從容離去。(翻攝自記者爆料網)

趙嫌向警方供稱為林姓死者之小弟，長期遭林姓死者欺壓，且雙方有金錢債務糾紛，趙姓犯嫌一時氣憤才會犯下此案，警方將持續追查其中有無其他不法，並擴大溯源追查槍枝來源，依法究辦。

據《ETtoday新聞雲》報導，趙男做盡苦差事，而錢卻被林男拿走，而兩人相約談判時，趙男還曾拿出長達5頁的手寫信，上頭寫著「事情都我在做，錢都你在賺」，但最後雙方談判破裂，趙男遂開槍轟斃林男。