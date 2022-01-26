吳姍儒（Sandy）與未婚夫「王先生」將於29日大婚，今（26日）西式喜餅曝光，由當紅、最trendy的「but. (we found love) 當代手工喜餅」為其作嫁，吳姍儒選用的「Love is Magic幻鏡」喜餅禮盒，周身是全紅色的包裝，潮流又喜氣，她提到當時品牌先寄來一盒供她試吃，讓她驚豔：「每一片都好吃！」不管是奶油餅乾或小糕餅，都讓她讚不絕口。

提到和「but. (we found love)」的緣分，準新娘Sandy心頭一甜，「but是可是、但是的意思，有點像我跟王先生的日常生活，有時聊天，常常會以『好好好，那就先這樣』要結束，但又往往會回眸：『啊可是...』，就像個情人之間小小的通關密語。」充滿甜蜜的感覺。

此外，Sandy還透露個小秘密，原來她私下有寫1首歌給王先生，歌名就叫《可是可是》，但她目前沒有打算公開這首歌，「真的就像這個品牌，是我們的通關密語啦！」也因此在選西式喜餅時，當時眼睛為之一亮，「就是它了！」

吳姍儒的喜帖很特別，除了沒有放新人的照片外，整體手繪把兩人的貓貓、狗狗都畫進去，此外，最引人矚目的是還設計了屬於自己的Logo，出自金曲歌后魏如萱御用、為《Have A Nice Day》專輯擔任平面設計的Echo Yang手筆，由上中下3個簡單線條所勾勒出的圖形，現在由新娘Sandy為大家一一解密，最上面看似像「雲朵」，是譬喻好朋友的俯瞰，更象徵大家手牽手走成一圈，意思是不管愛情和家庭，都需要好友的支持和陪伴。

中間的「閃電」下雨圖形，則是屬於新郎新娘的定情密碼，有閃電結合自然的元素在裡頭。最下面的「草地」圖形，是最核心的意涵，草地上面是一個W，下面則是3個V，但其實可透視成，「下面有兩個W，一個是『王』、一個是『吳』，結合在一起，就是我們的家庭！」

此外，W也是婚禮（Wedding）的意思，所以， 有「王」、「吳」、「婚禮」三個意義包含在這當中，Sandy還表示，若未來有機會出週邊商品，也會延用這個logo去執行製作。「因為這個Logo非常能代表我們相信的信念，就是一個家庭之中，除了要有愛情，還必須要有承諾和友情！」巧思令人為之神往。