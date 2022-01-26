選秀節目《大嘻哈時代》參賽者湯捷在節目中表現不俗，然而他卻被爆料去年底性侵女性好友得逞，完事後還對女方言語霸凌，不僅如此，有更多受害者出面指控，過去就曾強吻女性甚至強上未遂，忍不住怒嗆他「Rapper（饒舌歌手）和raper（強姦犯），到底哪個才是你的天職？」

日前一名女網友爆料，湯捷在11月25日凌晨對她性侵，她反抗了2個小時，不斷道歉哀求對方停止，然而最後不但被得逞，湯捷甚至還發怒，對她言語羞辱，「妳根本不是我的菜」，當女方反問：「難道我們不是朋友嗎？」湯捷還理所當然回應：「我又不缺妳一個朋友，我只是想跟妳打砲而已，想說還沒X過小隻馬。」

湯捷不僅毫無悔意還表示：「女人都會想被我X，妳怎麼不想？」行徑令人傻眼，女網友坦言，他們之間有很多共同朋友，沒想到湯捷竟做出這種事，她透露事發當天，男方還要求載他回家，女方害怕再度受到暴力對待，只好照做並不停道歉。

醜聞曝光後，陸續有受害者跳出來爆料，才知道原來男方早已是慣犯，女網友也表示，事發一個月後，湯捷竟還在「人權辦桌」活動上表演，讓她感覺十分諷刺，氣到想用暴力的方式報復對方，最後決定用這種方式說出真相，「身為一個性暴力倖存者，再重申一次，性暴力是社會不可容許的」。