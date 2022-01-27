《衛報》(The Guardian)25日撰文分析，去年(2021)5月發生在斯里蘭卡鄰近海域的新加坡貨船起火漏油事件，船上載滿大量聚乙烯顆粒、硝酸等化學物品外洩，船隻燒光後沉入海裡導致漏油，堪稱該國建國以來最慘的海洋浩劫。事件發生後當局動用大規模人力清理海灘，就在幾週前，斯里蘭卡海洋保護局(Mepa)團隊在沙灘發現埋了一公尺深的大塑膠袋，希望當局將「塑膠顆粒」(nurdles)列入有毒廢物，該提案目前已提交國際海事組織（IMO）預計今年進行討論。

聯合國一份報告指出，去年(2021)五月X-Press珍珠號貨船起火燃燒是歷史上「最大的塑料外洩事件」，估計約1,680噸塑膠顆粒排入海洋裡。5月20日，一艘載有有毒化學物質的貨船在斯里蘭卡最大的城市可倫坡(Colombo)附近起火。經過半個月之後，船隻在事發海域沈沒，當時斯里蘭卡當局已經做好可能造成大規模漏油準備。這艘貨船上共運載了278噸燃料油和50噸瓦斯油，外加20個潤滑油容器。因當時惡劣的天氣條件，當局無法及時撤走船上滿山滿谷的的化學物品。

去年(2021)五月X-Press珍珠號貨船起火燃燒是歷史上「最大的塑料外洩事件」，估計約1,680噸塑膠顆粒排入海洋裡。(圖/路透社)

就在幾週前，斯里蘭卡海洋保護局(Mepa)團隊在沙灘發現埋了一公尺深的大塑膠袋。(圖/美聯社)

而當地居民對這場嚴重硝酸、化學原料外洩事件普遍感到憤怒，儘管新加坡海運公司X-Press Feeders認為自己不必承擔，更不應該受到外界譴責。發言人表示：「託運人有責任要將貨物包裝好，我們公司不是托運人，無法控制包裝容器的材質，所有容器都是完全密封的狀態，況且依據法律規定，禁止人員打開箱子檢查裡面的物品。」

這場海洋災難動用大規模人力執行清理工作，包括國家軍備與Mepa總共集結大約5萬人收集煤泥和其他碎片。他們使用了一種圓柱狀的滾筒篩子將細沙中的塑膠顆粒過濾掉，光是一天下來在Sarakkuwa海灘清出的塑膠粒就高達100公斤重。環境正義中心主任韋森(Hemantha Withanage)感嘆說：「雖然大部分明顯的碎片和煤泥已經被清除，但這還只是冰山一角。」

「我們別無選擇，黑沙灘已經成為我們生活的一部分了。」

一位漁民表示：「漏油事件對漁業界真的影響很大，現在釣魚會窮死。」沿岸遭黑油染色以後，斯里蘭卡當地漁民幾乎都沒了工作，由於政府的補助有限，至今仍在受污染海域捕魚為生的人們似乎也漸漸被遺忘。