三立台灣台行腳節目《寶島神很大》，開播7年以來，首度挑戰全台海拔最高寺廟「海天寺」，此寺廟建造於1977年，廟內主神觀音菩薩曾降下一場大雨，撲滅七天七夜的森林大火，此後便在這座山林守護造訪這座山的人。

主持人柯大堡背著苗栗白沙屯天德宮的邱二王爺，與《寶島神很大》團隊到海天寺清囤大掃除，特別訂製客製化爐花，出自目前最夯台劇《茶金》纏花大師曾國棻之手，為神明換爐花，象徵過年意義的「換春」，提早向山上眾神拜早年。

沿途經過布農族的舊居地「拉夫嵐遺址」，團隊並無空手前來，柯大堡與王爺向在地祖靈以當地習俗打招呼，並且交朋友，而在地高山嚮導獵人，雖然信奉基督教，也舉杯向王爺請安。不同民族，不同信仰，在此締結下良好的情誼。

準備出發中央山脈的心臟「七彩湖」，當天早上依然下雨不斷，團隊甚至討論是否撤退，因為前幾天的陰雨綿綿，已讓多數人有輪流失溫的狀態，與高山嚮導全蔣清、獵人討論，柯大堡表示：「長途跋涉，好不容易來到這裡了，就這麼回去我不甘心。」嚮導獵人說：「你看，那邊那個是太陽，有機會喔，我覺得是二王爺給你的考驗，說不定有大景！」看著遙遠的山頭，白雲層中有一點點曙光，全體團隊決定賭一把。