隨著環境保護與永續發展持續發酵，人們越來越重視自身對地球環境的共同責任。知名腕錶品牌Oris早在十多年前，便開始執行更好的改變計畫，持續與擁有共同信念的組織及品牌合作，更將環境保護與永續計畫納入品牌願景「Change for the Better」，並與Oris創辦人同為來自瑞士、製作永續鹿皮商品的瑞士公司Cervo Volante攜手合作，為Oris獨特經典款Big Crown Pointer Date製作錶帶，以嶄新的視角問世。

Cervo Volante妥善利用合法控管獵殺的赤鹿皮，打造成能永續使用的鞋類和飾品。(圖/Oris提供)

Oris自覺有責任尊重和保護自然環境，因此致力於製造更多永續腕錶，除了提升工廠和供應鏈的效率，也要減少產生的污染，因此為了持續落實此信念，Oris與瑞士永續鹿皮公司合作。

瑞士赤鹿。(圖/Oris提供)

生長於歐洲的赤鹿會破壞森林，但森林能夠保護人類居住區域免受自然災害，因此歐洲政府為了控制鹿群規模、保護瑞士鄉野，每年約有15,000頭赤鹿被合法獵殺，但能夠再利用的狩獵赤鹿皮卻往往被浪費銷毀，於是具備生物科技、環境保護、野生動物棲地管理專長的兩位創業家決定擔起責任，以廢物利用為願景，使用合法捕獵的動物皮革打造成能永續使用的鞋類和飾品，於是Cervo Volante隨之而生。

Cervo Volante創辦人Kadri與Conny。(圖/Oris提供)

因著Oris與Cervo Volante的相同理念，共同攜手開發了Big Crown X Cervo Volante系列，3款搭配Cervo Volante鹿皮錶帶的腕錶，擁有深棕色、橡木棕色及淺褐紅色，並且每款腕錶均附有以Cervo Volante鹿皮製成的旅行小袋和卡片。Big Crown X Cervo Volante系列錶盤有岩石灰、蔥鬱綠、冰川藍等3色，色彩靈感源於阿爾卑斯山，並且配置不銹鋼錶殼、尺寸38mm；使用藍寶石水晶玻璃錶鏡，內層防反射塗層；錶背為旋入式不鏽鋼底蓋，並有透視藍寶石水晶玻璃操作裝置；具備防水功能5bar、動力儲存38小時，以及中央顯示時分秒、指針式日期、瞬間換日裝置、日期調整器、精準對時微調裝置及停秒裝置。

Big Crown X Cervo Volante系列的鹿皮錶帶與錶盤皆有3色供挑選。(圖/Oris提供)

每款腕錶均附有以Cervo Volante鹿皮製成的旅行小袋和卡片。(圖/Oris提供)

Cervo Volante創辦人之一的Kadri透露，Big Crown指針式日曆錶不是限量的腕錶，未來還會有更多計畫，而這是長期合作關係的起點，將持續攜手為 Change for the Better努力，從各個層面來看，這都是一個自然、永續而令人欣喜的故事。