這兩年最煎熬和震驚台灣生技投資人的事件，是藥華藥因新藥BESREMi專利爭議，被德國高等法院宣判須強制賠償AOP Orphan高達1.42億歐元，導致股價被打到53.6元低點；但隨著這款新藥取得美國FDA（食品藥物管理局）核准後，股價僅1個月內就從不到百元，狂拉到422元，並在1個月內完成兩次私募，讓人驚到「跌破眼鏡」。

耗時14年 做出賺錢新藥

根據《財訊》報導，新藥的研發不是取得藥證就代表一路順風，以阿茲海默症的治療來說，百健（Biogen）新藥Aduhelm搶先嬌生、禮來、輝瑞等大廠取得美國FDA核准，帶動股價從270美元直奔414美元，市值大增數百億美元。不過，這個世紀之藥雖通過FDA的核准，但醫師認為不具科學說服力，外加長期服藥病患1年要付出高達56000美元，讓醫師不願「背書」開立處方，導致2021年第3季銷售僅有30萬美元。百健首席執行長Michel Vounatsos在外資年會上更承認，Aduhelm的推廣比預期慢，12月17日公司股價直接打落237美元，低於起漲點的270美元，公司更打算將藥價砍半來增加銷售。

台灣新藥研發之路受困於資金、人才和市場，本來就充滿荊棘，不過台灣新藥在國際市場的銷售，也不是全無成績。寶齡富錦過去兩年比較為人熟知的是新冠快篩試劑，但成立45年的老藥廠寶齡富錦，當年如何耗時14年做出台灣第一顆自行研發的腎臟病新藥拿百磷（Nephoxil），並透過全球聯盟拿下美國、日本、台灣的藥證，打進美、日市場創下年銷售2億美元的佳績，這一步一腳印是如何走過來？

斯文的臉上總是掛著微笑，寶齡富錦總經理江宗明回憶起當年跨入新藥領域的過程，又是嘆氣，又是搖搖手：「兩隻腳踏入棺材好幾次又出來，因為沒有錢了。」他接受《財訊》採訪時說，原本寶齡只會做皮膚科，30年前希望有技術平台，從美國引進長效型技術，後來成為台灣第一家成功開發出24小時長效緩釋止痛劑，因此賺了錢。「我喜歡技術平台，做新的東西會賺錢，我也不想只賺台灣的錢，想賺全世界的錢。」

江宗明：我想賺全世界的錢

2001年，拿百磷的技術人員在密西根大學，找上了江宗明，他也是江宗明高中化學老師的弟弟。江宗明認為，中型藥廠要有自己的利基，挑項目也是利基之一，而腎臟科就是寶齡的利基。台灣有密度最高的透析（洗腎）人口，有系統、醫師、病人，是全世界腎臟病發展最強的地方（這也讓後來台灣臨床試驗的執行更是創下收案的紀錄，領先全球其他地區）。