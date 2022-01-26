(圖/BOSS提供)

BOSS正式發布由全明星陣容出鏡演繹的BOSS 2022春夏系列#BeYourOwnBOSS廣告形象片。 由知名時尚攝影師Mikael Jansson掌鏡拍攝，聚焦個性鮮明的全球名人包括Kendall Jenner、Hailey Bieber、李敏鎬、Khaby Lame、Alica Schmidt和 Matteo Berrettini在內的多元化明星陣容。

與此同時，BOSS欣然宣佈與TikTok超級新星Khaby Lame持續合作關係。BOSS米蘭時裝周活動期間，Lame獻上個人的時裝秀首秀，短短4天內，此次活動在TikTok獲得創紀錄的超40億次觀看次數。BOSS隨後擴大了與Lame的合作範疇，其中包括雙方預計未來將推出聯名系列。

這一眾星雲集的形象廣告發佈為歷史性的品牌煥新行動拉開序幕。在近50年的發展後，BOSS打造全新Logo標誌，並在所有觸及消費者的渠道進行真正全方位的品牌重塑。全新品牌標誌採用更引人注目的加粗圖形化字體，帶來更為現代的觀感和強烈的視覺衝擊。

BOSS將塑造全新的摩登品牌身份，聚焦更年輕、更全球化的消費群體。在設計方向、零售商品、店鋪概念和全管道信息傳遞方面，品牌將以更有趣、更休閒的審美為核心，亦同時保持品牌追求卓越完美的著裝準則。

在首席執行長Daniel Grieder的指導和帶領下，品牌驕傲地分享其積極持續成長的戰略規劃，即到2025年將實現公司銷售額翻倍，並在此期間發展成為世界百大企業。與此同時，#BeYourOwnBoss廣告形象的發布和品牌重塑的隆重宣布，便是標誌著品牌雀躍地開啟朝向此目標前進旅程的正式里程碑。

#BeYourOwnBOSS廣告形象片的明星陣容包括：超模Kendall Jenner、Hailey Bieber和Joan Smalls，著名饒舌歌手Future，TikTok明星Khaby Lame，韓國演員李敏鎬，英國職業拳擊手Anthony Joshua，義大利網球冠軍Matteo Berrettini，以及德國田徑運動員Alica Schmidt。

關於BOSS明星陣容

全球各領域的超級明星將在BOSS 2022春夏系列聚首，呈現BOSS品牌全新面貌，詮釋#BeYourOwnBOSS的真正內涵。

(圖/BOSS提供)

關於Alica Schmidt

Alica Schmidt是德國田徑運動員，最初主攻200米、400米和800米項目。她後來加入德國國家隊，在歐洲U20田徑錦標賽（European Athletics U20 Championships）的4x400米接力賽上獲得銀牌，並出戰2020東京奧運會接力賽，致力於體育和健身事業。

(圖/BOSS提供)

關於Anthony Joshua

英國拳擊手Anthony Joshua是兩屆世界重量級拳擊冠軍，在過去的3年中收穫世界拳擊協會（WBA）、國際拳擊聯合會（IBF）、世界拳擊組織（WBO）與國際拳擊組織（IBO）的重量級拳王金腰帶。2011年，Joshua作為業餘選手代表英國參加2011年世界拳擊錦標賽（World Championships）超重量級比賽 ，並奪得銀牌。2012年，他摘得一枚金牌。Joshua被評為「年度最具潛力新星」和「年度最佳拳手」，2021年位列現役重量級選手榜單第三。Joshua自2019年起出任BOSS的形象代言人。

(圖/BOSS提供)

關於Future

美國饒舌歌手Future出生、成長於喬治亞州的亞特蘭大。他是2010年代嘻哈音樂界最成功、最有影響力的人物之一，對Trap音樂產生了重要影響。在2010-2011年錄製了多張混音帶後，Future與一家著名唱片公司簽約，推出了個人獨立廠牌Freebandz。Future曾獲無數音樂獎項提名，並斬獲了黑人娛樂電視大獎（BET Awards）、格萊美獎（Grammy Awards）和Much 音樂錄影帶獎（Much Music Video Awards）。

(圖/BOSS提供)

關於Hailey Bieber

美國超模、傳媒名人Hailey Bieber在2014年首次登上時裝秀台，開始了她輝煌的職業生涯。 第二年，她為《VOGUE》雜誌拍攝時尚大片；數月後，她首次登上時尚雜誌的封面。 如今，分享個人生活以及在世界各地參與的模特工作令她時常佔據媒體頭條。

(圖/BOSS提供)

關於Joan Smalls

Joan Smalls是世界排名最高的模特之一，被譽為時尚界炙手可熱的"新超模"。她出生、成長於波多黎各，後遷居紐約，開始了她的職業生涯。此後，她為眾多品牌走秀，並多次成為首個登上雜誌封面或廣告大片的拉丁裔模特，為其他拉丁裔模特在時尚界的發展鋪平了道路。

(圖/BOSS提供)

關於Khaby Lame

Khaby Lame生於塞內加爾。 他原本在義大利北部都靈基瓦索的一家工廠工作，在新冠疫情初期失業，2020年3月開始在社交媒體Tiktok發佈短視頻。在視頻中，他用無聲的肢體語言強調日常生活並不複雜，因而在平臺上被瘋傳。Lame目前擁有超1.24億TikTok粉絲，6200多萬Instagram粉絲，是全球關注度第二高的名人。

(圖/BOSS提供)

關於Kendall Jenner

美國超模Kendall Jenner是紐約、米蘭和巴黎時裝周的常客，並曾登上全球數千本雜誌以及多國《VOGUE》雜誌的封面。她以電視真人秀明星的身份成名，其後迅速將個人影響力和才能轉化為收益頗豐的模特事業。

(圖/BOSS提供)

關於李敏鎬

李敏鎬是韓國演員、歌手、模特和商人，自2009年的突破性表演以來，他主演了多部獲獎電視劇。 李敏鎬的成功使他成為社交媒體上最受關注的韓國演員。

(圖/BOSS提供)

關於Matteo Berrettini

義大利職業網球選手Matteo Berrettini在職業網球聯合會（ATP）單打榜單排名世界第7，雙打排名世界第105。 他在2021年女王杯網球賽（Queen's Club Championships）上首次贏得ATP 500系列賽，並在2021 年溫布爾登網球錦標賽（Wimbledon Championships）上打進決賽，2019年美國網球公開賽（US Open ）上打進半決賽。2021年，他與一眾網球明星出席第75屆MET Gala，鞏固了他在時尚界的地位。