力抗通膨壓力 成屋銷售掌握價格優勢

新冠疫情影響全球近兩年，各國政府為振興經濟提出一連串應對政策，除利率降至歷史低點以外，也增加大筆預算如發放振興券等措施來刺激民生消費。近期則面臨到龐大通膨壓力，不少國家的央行將啟動升息，使得投資人口袋裡的錢將有可能轉移到新標的。

其中，買房抗通膨是常見手段之一，但現今原物料上漲，鋼鐵價格更是成長逾50%，另外工資也水漲船高，致使預售屋成本不斷上修，也間接提升購屋難度。而已完工的成屋因為其成本不會再有變動的問題，價格也落在各區域的起漲點，因此搖身一變成房市新寵兒。位在基隆市信義區的「微笑台北」，2018年已可交屋，在疫情趨緩後挾帶著成屋銷售優勢以及區域房市利多，使得參觀鑑賞的訪客激增，買氣逐漸升溫。

【基隆重大建設陸續到位 轉型成國際海港都市】

過去基隆給人的印象，除了時常下雨以外，就是市容偏老舊，近年政府推動市港再生標竿計畫，加強基隆港與市中心的連結，並全面提升基隆商業機能，在基隆火車站旁的城際轉運站開始營運後，將整合東北角觀光旅遊，以轉運站為起點前往各觀光景點，不僅促進當地旅遊業，也使得基隆通往外縣市的交通更加便利。

微笑台北全齡化公設，打造小朋友喜愛的活動空間，是爸媽帶孩子放電的好去處。(圖/業者提供)

【微笑台北地理環境佳 】

由麗源建設所推出的「微笑台北」坐落在深澳坑路與孝東路交界口，為當地指標型建案，銷售已有一段時程。該案擁有良好交通機能，開車5分鐘即可上台62線，從62線銜接國1也只要15分鐘。若想轉搭其他交通工具或出遊，開車15分鐘內可到海洋廣場與基隆火車站，20分鐘能夠抵達九份。另外，市府也規畫一條從瑞芳到南港轉運站的「跳蛙公車」路線，車程僅需28分鐘，對於通勤族來說是一大利多。

商圈機能部分，建案社區內即擁有全聯福利中心、竹間鍋物、萊爾富、何嘉仁微笑幼兒園，以及愛麗絲健身房等商家，也鄰近愛買商圈與新豐街商圈，滿足住戶日常購物需求。

微笑台北39項豐富公設，讓住戶休閒放鬆、運動健身不必出遠門。(圖/業者提供)

【全齡化公設照顧1~99歲住戶 首付68萬起即可入主大四房】

負責「微笑台北」銷售的專案表示，該案公設規劃相當完善，39項全齡化公設可以照顧到所有年齡層的住戶，除具備常見的交誼廳與媽媽教室以外，還有許多其他建案所看不到的貼心公設，如適合小朋友使用的兒童電子遊樂場、彈跳床，為喜愛運動的住戶規畫桌球室、羽球場、高爾夫球練習場、撞球室、溫水游泳池、三溫暖、SPA池，甚至還有極為少見的攀岩場。而對於年紀較大的長者，「微笑台北」也有KTV、銀髮舒活區，以及長達500公尺的風雨走廊，即使外頭下著雨也可以散步，社區內品茗區和輕食咖啡吧則能讓住戶一邊享受美食飲品，一邊度過悠閒的時光。

首付68萬起即可入主微笑台北，購屋負擔對首購族來說相對輕鬆。(圖/業者提供)

室內格局部分，「微笑台北」共有2~4房的房型，坪數介於31~55坪之間，室內格局方正、低公設比高得房率為其特色，讓住戶擁有更寬敞的室內空間，並標榜首付68萬起(含訂金與部分簽約金)即可入主大四房，購屋負擔對於首購族來說輕鬆不少。

已經打算購屋的民眾宜趁早綁定低利率，入主總價穩定的成屋。(圖/業者提供)

從現階段已購客來觀察，多來自雙北地區，除因房價親民外，購買車位也僅需90萬起，跟市中心比起來便宜許多。對於未來央行升息仍是未知數，想購屋的民眾，趁現在綁定低利率，入主總價穩定的成屋才是聰明的選擇。