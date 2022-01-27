北士科帶動房市 龍霖初心進駐石牌路黃金地段

科學園區吸引企業進駐與人才匯集而逐漸成為產業聚落，加上創造大量就業人口，提升區域消費力，並順勢拉高當地含金量，因此科學園區的形成一向被視為帶動房產市場的主要能量。北市府近年來積極規劃「北投士林科技園區」，未來可望引進各種產業，串聯起內湖科學園區、南港軟體園區，形成「北市科技廊道」。而周邊豐沛的醫療資源與持續進行中的都市更新計畫，都將使得北投士林一帶的房價迎頭趕上北市其他行政區，當地新案的開價已上看百萬。

龍霖建設看好北投未來發展性，於石牌路二段推出新建案「龍霖初心」，以當地少有的大面積基地規劃為特點，吸引許多即將進駐的北士科工程師以及附近醫護人員的關注。

(圖/業者提供)

【北士科拉高當地含金量 石牌路成區域黃金軸線】

北投士林科技園區開發面積超過90公頃，橫跨北投、士林兩個行政區，目前已知將有士林電機、中鼎集團、仁寶、味丹等企業進駐，預計年產值超過200億元，更重要的是提供超過3萬個就業機會，可望帶來源源不絕的人口紅利。其中石牌路即被譽為是引領當地房價的黃金軸線，不少建設公司已在附近展開布局。

石牌路上具備醫學中心及醫護學院的豐沛醫療資源，不僅有台北榮民總醫院與振興醫院，以醫學院著稱的陽明交通大學和台北護理健康大學也坐落於此。由於石牌一帶開發早，且石牌商圈還可以串聯到有著天母新光三越以及大葉高島屋的天母商圈，商圈機能相當完善。學區部分則為另一大特點，區域內擁有天母特有的美國學校與日僑學校，更擁有天母國小與石牌國中等明星學校，許多家長不惜遷移戶口，只為了擠進石牌國中，足可見當地學術風氣相當濃厚。

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【龍霖初心坐落石牌路上 頂級個案規劃提升生活質感】

「龍霖初心」位於石牌路二段315巷內，占地約612坪，為北投士林少有的大面積開發案，從基地位置步行至台北榮民總醫院與振興醫院均只要3分鐘路程，而前往石牌商圈與天母商圈也只需5分鐘車程，生活機能優異。由於基地位在巷道內，因此該案屬於環境優雅的靜巷住宅，既可享受到優異的生活機能，也能遠離街道上熙來攘往的喧囂嘈雜聲，完全符合天母人對於居住品質的高規格要求。

(圖/業者提供)

「龍霖初心」為黃金級綠建築，是現代人追求健康居住環境的重要指標，並採用SGS公正建築履歷，未來的住戶都會拿到一份SGS認證的生產履歷，目的就是為了給予住戶更安全的居住環境。在住宅規劃上，該案全為純住宅，一樓無店面設計，人員進出單純，基地內光是庭園空間即超過300坪，使用的是京都安縵酒店式庭園設計。而為了跟上電動車趨勢，地下停車場都配有充電線槽，供電動車使用，公設部分則擁有迎賓大廳、多功能教室、健身房，以及和臺灣蔦屋書店合作的「蔦屋圖書館」，讓生活質感更上層樓。

格局規劃方面，通過黃金級綠建築的「龍霖初心」為地上15層、地下3層建築，82戶住家無店面，讓整個社區進出組成更單純，一層六戶，格局坪數規劃有20坪一房，31坪二房，34、37、40坪的三房皆為邊間、衛浴開窗，還有48坪四房；設計深凹窗、低檯度大面採光窗，陽光能充分照進屋內帶來明亮感受，空間規劃為房間集中、走道佔比小，減少室內虛坪、擴大使用範圍。

為了更符合新時代建築理念、照顧住戶健康，全戶皆配置日立全室淨化系統及日立除濕系統，低噪音隔絕PM2.5，不讓潮濕誘發身體不適；採用隔熱砂漿阻隔熱傳導，兼具室內隔熱、保溫、節能功效，三協氣密窗搭配LOW-E玻璃達到冬暖夏涼效果，配備德國BWT淨水系統，保障安心用水，還有TOTO衛浴、Cleanup廚具，並規劃寸土寸金的士林北投區少見的全坡平車位，且有充電樁預留線槽，眾多貼心設計帶給期待在石牌、天母雙生活圈居住的人更高品質的生活體驗。

(圖/業者提供)

「龍霖初心」為黃金級綠建築，是現代人追求健康居住環境的重要指標，並採用SGS公正建築履歷，未來的住戶都會拿到一份SGS認證的生產履歷，目的就是為了給予住戶更安全的居住環境。在住宅規劃上，該案全為純住宅，一樓無店面設計，人員進出單純，基地內光是庭園空間即超過300坪，使用的是京都安縵酒店式庭園設計。而為了跟上電動車趨勢，地下停車場都配有充電線槽，供電動車使用，公設部分則擁有迎賓大廳、多功能教室、健身房，以及和臺灣蔦屋書店合作的「蔦屋圖書館」，讓生活質感更上層樓。

格局規劃方面，通過黃金級綠建築的「龍霖初心」為地上15層、地下3層建築，82戶住家無店面，讓整個社區進出組成更單純，一層六戶，格局坪數規劃有20坪一房，31坪二房，34、37、40坪的三房皆為邊間、衛浴開窗，還有48坪四房；設計深凹窗、低檯度大面採光窗，陽光能充分照進屋內帶來明亮感受，空間規劃為房間集中、走道佔比小，減少室內虛坪、擴大使用範圍。

為了更符合新時代建築理念、照顧住戶健康，全戶皆配置日立全室淨化系統及日立除濕系統，低噪音隔絕PM2.5，不讓潮濕誘發身體不適；採用隔熱砂漿阻隔熱傳導，兼具室內隔熱、保溫、節能功效，三協氣密窗搭配LOW-E玻璃達到冬暖夏涼效果，配備德國BWT淨水系統，保障安心用水，還有TOTO衛浴、Cleanup廚具，並規劃寸土寸金的士林北投區少見的全坡平車位，且有充電樁預留線槽，眾多貼心設計帶給期待在石牌、天母雙生活圈居住的人更高品質的生活體驗。

【精華地段石牌路 吸引當地就業民眾】

石牌天母一帶受到北士科帶來房市利多，目前區域內房價已上看百萬，「龍霖初心」目前處於潛銷階段，即吸引許多北士科就業民眾以及榮總、振興等醫療從業人員的關注，想入主石牌黃金軸線的民眾，宜把握機會。