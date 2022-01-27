新冠肺炎有輕症化跡象，但醫師警告，重症率跟後遺症沒有直接關聯，即使感染Omicron症狀輕微，也恐出現腦霧，更怕演變成長期症狀—終身的腦損傷。

Omicron病毒造成的重症確實更少，但現在專家擔心一件事：感染Omicron如果症狀輕微、像一般感冒，那該害怕嗎？還是只要得過，就會有終身後遺症、長期症狀？打疫苗還有沒有用？

●感染者24%有腦霧 專家憂變長期症狀

新冠肺炎會導致腦霧，長期以來都偏罕見，但英國疫情監控平台ZOE統計發現，Omicron主導疫情後，約24%患者在急性期就出現「腦霧」症狀。專家示警：過去多半為長期症狀的腦霧，如今在剛感染急性期也發生，且不因「症狀輕微」而消失，民眾應儘量降低感染風險。

腦霧一直被列為新冠肺炎的長期症狀。新冠肺炎併發的腦霧，會出現注意力不集中、記憶力衰退、認知能力下滑、偏頭痛、其他神經性疾病，更可能提高失智風險，連年輕族群也難逃。

去年（2021），《美國醫學會雜誌》期刊的研究就發現，確診新冠肺炎、接受治療後，平均長達7個月以上，都還有可能診斷出腦霧。但如今，ZOE平台最新統計卻指出，不只感染後，就連剛感染Omicron的急性期，患者也有腦霧情況。專家現在很擔心，腦霧會導致永久性的腦損害。

●不分年齡、輕重症！腦霧致認知、記憶力衰退

無論是不是重症感染、年老或是年輕，只要感染，都有腦霧風險。

專家過去警告，年長族群的腦霧風險較高，但年輕人也要注意。「很多人覺得自己能挺過新冠肺炎，痊癒後就沒事了。」臨床神經心理學家貝克（Jacqueline H. Becker）說：「但研究發現，新冠造成的長期認知衰退，無論是哪個年齡層、症狀或輕或重，都有可能發生。」

她也強調，由於新冠肺炎確診者人數相當驚人，腦霧等後遺症的出現，對醫療量能、治療效率都是不小的負擔。神經內科學家阿格尼哈崔（Shruti Agnihotri）說，多數有腦霧的病人，很多早就退燒、呼吸道相關的症狀也消失，卻仍然持續出現嚴重頭痛，很多人抱怨記憶力下滑。

●為什麼感染新冠會腦霧？

為什麼新冠肺炎會導致腦霧？一篇加州大學學者發表於《臨床和轉化神經學年鑑》的研究，分析了32名新冠確診者（已痊癒）的腦脊液。在他們當中，29名有認知衰退情形。

學者透過腰椎穿刺取得確診者的脊液，發現部分樣本的蛋白質水平提高了。顯示感染期間，免疫反應可能導致腦內發炎。神經學醫師赫爾穆斯（Joanna Hellmuth）分析，病毒進入體內，觸發免疫系統後，可能連帶誘發了不必要的發炎反應。

《紐約時報》指出，Omicron直到去年11月才現蹤，現在時間還不夠長，無法討論病毒造成的腦霧、疲倦感，會不會持續下去變成長期症狀。科學家觀察Omicron病毒，注意到症狀雖然偏輕，但種類跟其他病毒株差不多，推測Omicron跟其他病毒的長期症狀，可能也會相近。

●打疫苗防重症 但防腦霧後遺症嗎？

過去的新冠調查發現，無論是否打過疫苗，感染新冠都恐出現長期症狀，影響生理、神經系統、認知能力。不過打疫苗仍有好處。英國一份調查統計顯示，接種新冠疫苗，即便發生突破性感染，也能有效降低49%的長期症狀風險。疫苗可以減少新冠後遺症的機率。

過去《刺胳針》針對Delta病毒的研究發現，接種2劑新冠疫苗後突破性感染的人，約一個月後，還有新冠症狀的比例少了一半：接種疫苗者，約5%有長期症狀，沒接種疫苗者，則有約11%。

另一則未經同儕審查的大型研究也呼應，即便只接種1劑新冠疫苗，感染後12～20週有超過3種長期症狀的風險，可以降低7～10倍。研究也發現，即便感染後只接種第1劑疫苗，也比較不容易出現長期症狀，而且愈快接種，長期症狀的風險愈低。

目前我們只知道，疫苗對Omicron保護力下降，突破性感染頻傳，尚無法觀測Omicron、長期症狀和疫苗的關係是什麼。但針對Delta病毒導致的長期症狀，疫苗確實存在一定的保護力，回到感染的風險來說，有打疫苗，感染風險還是比較低的，而避免感染就能避免腦霧風險，這是最理想的情況。