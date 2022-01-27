衛福部公佈最新癌症登記報告，新發生癌症人數達12萬1254人，較前一年增加5,123人。男女合計的「十大癌症」人數分別為：大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌。癌症時鐘再次撥快11秒。

●癌症發生年齡提早？醫師：這些癌症早期發現反是好事

林口長庚醫院腫瘤科吳教恩醫師受訪表示，從最新癌登資料來看，發生中位數的年齡變化並不大。而且發生人數增加，在癌症防治的解讀上並非全是壞事。顯示現今推動的各項癌症篩檢有所成效，只要患者早期發現癌症並治療得宜，將有助降低癌症死亡率。

以近年發生人數上升最明顯的肺癌為例，吳教恩醫師說明，假如病人在60歲時確診晚期肺癌，透過相關篩檢提早2-3年發現，則診斷年齡雖然提早，但肺癌的期數也可能提前，早期肺癌更有機會開刀治癒，5年存活率也隨之提升。

(圖/潮健康提供)

近年推動低劑量電腦斷層篩檢後，的確發現肺癌確診數增加、年齡層下降。但各醫院新診斷的早期肺癌比例，也上升至將近一半。

吳教恩醫師認為，在晚期肺癌確診比例不變，早期肺癌發現人口上升的情況下，相信5至10年後，肺癌死亡人數將呈現下降趨勢，因此，及早發現癌症以爭取更好的治療，對患者而言並非壞事。

●「肚子裡的癌症」更危險？他腫瘤大到20公分才確診

相較之下，消化道器官的癌症發生情況則令人擔心。吳教恩醫師指出，容易進展到晚期才被發現的癌症種類，不少都屬於「肚子裡」的腫瘤，例如胃癌、肝癌、胰臟癌等。

吳教恩醫師表示，這類癌症容易在晚期才發現，主要有兩大原因，第一是消化道器官癌症早期無明顯症狀，一旦產生症狀時通常病情已相當嚴重。第二是目前較無良好篩檢工具，一般人較易忽略大腸鏡、胃鏡或超音波等規律檢查。

(圖/潮健康提供)

吳教恩醫師進一步說明，人體腹腔空間極大，不僅利於癌細胞擴散，腫瘤在長大到一定程度之前，患者本身可能毫無感覺。比如肝臟細胞甚至大到10公分才有症狀，當出現腹痛不適來就醫時，腫瘤已增長為10-20公分者大有人在。

肝癌長年居於十大癌症榜單中，主要危險因子之一是B型肝炎與C型肝炎，提醒有慢性肝炎者應注意定期追蹤並妥善治療。吳教恩醫師指出，不少肝癌病人在確診前因為工作、家庭而疏於慢性肝炎的追蹤，一段時間之後再檢查時，才發現已罹患肝癌，值得大眾警惕。

又如被稱為「癌症之王」的胰臟癌，國人較少定期接受胰臟超音波或電腦斷層檢查，然而，胰臟癌只要長至1-2公分就可能轉移。再加上胰臟處於後腹腔，容易被其他器官遮敝。目前確診胰臟癌後可開刀的比例僅10%-20%，若本身有高風險因子應考慮定期篩檢，以免錯失及早發現胰臟癌的機會。

●哪些人容易年輕得癌症？ 久坐肥胖飲食不良者要注意

吳教恩醫師指出，十大癌症的危險因子不一，預防方式也有所不同。整體而言，要降低自己罹患癌症的機率，飲食及生活習慣仍是重要關鍵，務必戒除菸、酒、檳榔等致癌物，減少肺癌、口腔癌與食道癌的風險。

飲食層面，應多攝取高纖維食物，減少紅肉攝取量，尤其蔬菜、水果纖維量攝取要足夠，預防大腸癌發生有密切關係。吳教恩醫師提醒，臨床上常看到20-30歲的年輕癌症患者，普遍飲食習慣不良、缺乏運動量、肥胖，工作型態以久坐為主，都是值得注意的警訊。

生活作息方面，多喝水、適量運動、避免熬夜，保持愉快心情有益於維持健康。也有相關研究認為，易焦慮性格者癌症風險較高，雖無法斷定其中的因果關係，但仍建議適當調節壓力及情緒，減少對身體造成的潛在影響。