根據衛生福利部108年死因統計，心臟病是國人第二號殺手，平均每26分鐘就有1人死於心臟病，如再加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管性疾病，每年則造成5.3萬人死亡，超過頭號殺手癌症奪走的人命。

●高血壓的併發症都超危險 主動脈剝離名列其中

老化雖是心血管疾病的危險因子之一，但隨著生活型態改變，工作壓力大、少運動、外食族居多的年輕族群，也應該更愛護自己的心，落實健康生活型態；另秋意漸涼，早晚溫差大，要注意保暖，避免血壓突然增高。

心臟基金會黃瑞仁執行長指出，主動脈剝離9成都是高血壓引起，高血壓的併發症在腦部容易造成腦血管破裂、腦出血，在心臟則易造成心肌梗塞，對主動脈最大的危險就是造成主動脈剝離；因此，有高血壓的病人一定要嚴格控制血壓。

●8成心臟病可預防 維持規律日常生活是健康良方

其實，8成的心臟病與中風的過早死亡是可以預防的，缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高（高血壓、高血糖及高血脂）；過重或肥胖、吸菸及過量飲酒等問題，都是心臟病與中風等疾病的主要危險因子。

心血管疾病常發生突然，導致無法挽回的憾事，留給家人無盡傷痛，為避免讓這種傷痛發生在自己和家人身上，在飲食上應盡量選擇低油、糖、鹽及高纖飲食，並每週累積150分鐘的中度身體活動，例如快走、慢走、騎自行車、控制體重（維持BMI正常值）、良好睡眠，都是杜絕慢性病的通則，更是健康長壽的良方。

●做人千萬別鐵齒 定期免費健檢可善加利用

研究發現，就算每天僅吸1支菸，罹患冠狀動脈心臟病的機率比不吸菸的人增加5成、中風的機率更增加超過2成。另外世界衛生組織(WHO)統計2016年全球因酒害導致的死亡人數超過300萬人，其中就有19%死於心血管疾病，建議盡量避免飲酒，如有需要，以茶（水）代酒，是健康聰明的選擇。

最重要的是，有三高的人千萬別鐵齒，更要小心心血管疾病找上門，應積極採行健康的生活型態，定期量血壓及血糖，遵照醫師處方服藥並定期回診追蹤，切勿自行依症狀調整藥量或停藥。而國民健康署提供40到64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，可善加利用。

●辨識心血管疾病急性徵兆 儘快就醫避免憾事發生

心血管疾病之急性發作，如心肌梗塞及腦中風是危及生命之緊急狀況，黃瑞仁表示，儘早就醫可減少死亡及病後殘留失能之嚴重度，增加復原機會。若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，另更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，很有可能是心臟病急性發作。

國民健康署王英偉署長也提醒，務必記住中風症狀FAST口訣：臉部(Face)表情不對稱、雙手(Arm)力氣不一樣、或講話(Speech)變得不清楚，有任一症狀，記下時間點（Time）儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。