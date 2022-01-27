挑鞋時民眾除了看款式外，也多會注意手指放入鞋子後有一指的距離，讓自己的腳不會太緊而「咬腳」，有得人也會特別挑選在下午晚上的時候買鞋，認為此時的腳經過一整天的行走，會變得較為浮腫，此時更有助選鞋尺寸避免太小。在這之外，接下來普遍就是看鞋子穿起來是否舒適，不過對此物理治療師鍾馨葦表示，鞋款並不是越舒適越好建議留意５大原則，以利腳部健康。

●挑鞋不是越舒服越好，５觀念更助足健康！

◎鞋杯：要不易變形

鍾馨葦物理治療師表示，許多民眾會認為又厚又軟的鞋子就是好鞋，但是其實越厚軟，對於腳而言就像是行走在一塊相當不穩定的海綿上，著地部穩定，不僅肌肉需要花更多的力氣平衡，也沒有緩衝作用，行走的挑戰性也提高，也增加了扭傷的機會。

此外，在挑選鞋款時，鞋子包住後腳跟的「鞋杯」軟硬度要適中，尤其不能太軟，可用手指按捏，若明顯可捏得下去，相對保護作用就較低，鞋杯需要穩固，手無法明顯的按壓，如此才有足夠的保護及穩定性。

◎氣墊：後腳跟為佳

接下來，在氣墊鞋的購買上，若為氣墊鞋需留意是否為整個腳底都是氣墊，還是只有腳跟位置為氣墊，若是整雙鞋底都是氣墊，那麼便有如前述踩在海綿上一樣不穩定，即便穿著當下感覺舒服，穿久也會逐漸感到不適。因此若挑選氣墊鞋，建議以只有腳後跟是氣墊的為佳，而日後氣墊洩氣自然也就得丟棄。

◎中足：彈性要充足

除此之外也要注意中足的彈性是否足夠，也就是鞋子的中段，若中足不具彈性，行走崎嶇的道路也難以緩衝，可試想穿著一雙硬梆梆的皮鞋登山一般，當然登山鞋又是另一個學問。一般鞋款建議可適度、不破壞商品為前提的左扭右扭，扭轉時帶點彈性便是支撐中足彈性夠的鞋款，反之若無法扭動，或像擰毛巾一般可以360度扭轉便不建議。

◎前足：折點要明顯

接著是前足，前足需注意要有「折點」，也就是鞋子在前腳掌與中足間的交界，是否有明顯的凹折線，而非整雙鞋一起彎曲。因為在行走時，腳並非僅為抬起、放下，而是會從腳跟、中足到前腳掌產生推進動作，此折點可以輔助推進，若沒有折點，推進的壓力將集中在腳掌上，行走時自然也會比較吃力。因此選鞋要注意鞋子是否在前腳掌位置有明顯折點。

◎鞋頭：寬度要符合

挑選鞋款，除了放進手指測量腳的長度，也需注意鞋頭及寬度的大小。人的腳可略分三種類型，羅馬腳為前三趾齊平，希臘腳為第二腳趾較長，埃及腳則為大拇指最長、依序較短，亞洲人的腳普遍偏寬，且多為埃及腳、羅馬腳，若鞋頭大小不符，就很容易出現拇指外翻、頂到腳趾、兩側腳趾摩擦等問題，尤其是尖嘴鞋更為嚴重。建議在挑選時可先將腳貼齊鞋底目測，若可將鞋墊取出是在好不過的，將腳底和鞋墊貼齊測量更為精準，若超出鞋墊範圍，自然就不適合。

(圖/今健康提供)

●足底健康日常保養很重要，４招更助防範足底筋膜炎！

鍾馨葦物理治療師表示，鞋款對於足底的健康影響相當深遠，挑選時可多留意細節，而日常的行走方式及保養也相當重要。

現代人不論是在外或在家，穿著鞋子或拖鞋走路的時間，比赤腳走路時間還長，導致足底抓地的小肌肉日漸失能無力，也因此常見足底筋膜炎的足底疾病。

正確的行走力線，會是腳跟中心線偏外側先著地，接著力量通過中足中心，最後傳遞到大姆趾推進離地。建議民眾可觀察自己在行走時足底力量的分佈，透過察覺自我才有助於改善足部健康。

保養足底也和小腿息息相關，鍾馨葦物理治療師建議，平時可多做伸展運動，像是弓箭步就是個簡單又足夠伸展的選擇，這動作從小腿到阿基里斯腱再到足底，整個下足筋膜、肌肉皆可獲得伸展。

(圖/今健康提供)

另外，也可以作些簡易的按摩，例如腳底踩網球或彈力球，就可以充分按摩到足底，而小腿則可以雨刷的方式放在滾筒上擺動，使筋膜分離得到舒緩，除了放鬆也需要透過踮腳訓練，能增加腿部肌肉彈性。而若是有足底筋膜炎的患者，或時常有小腿痠痛問題的民眾，這些方法也有助緩解。不過若症狀反覆發生，建議盡早尋求醫療協助以利改善。

最後也建議，平時應準多注意自己鞋底磨損的狀況，鞋底磨損傾斜角度太大，長期下來容易對足部、膝蓋、骨盆甚至是整個人的骨架容易歪斜造成疼痛等不良影響，提醒民眾多留意。