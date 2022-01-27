新冠長期症狀（long COVID）久久甩不掉。

不論輕症、重症，許多新冠患者在康復後，仍舊持續出現呼吸短促、胸悶、極度疲勞、注意力及記憶力下降、腦霧等長達數月的後遺症，統稱為「新冠長期症狀」（long COVID）。目前仍不清楚這些後遺症出現的確切原因，不過瑞士研究發現，染疫期間特定抗體濃度較低的患者，以及氣喘患者，出現新冠長期症狀的風險較大。

英國《衛報》（Guardian）報導，瑞士蘇黎世大學醫院（University Hospital Zurich）的研究團隊25日在國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）發表最新研究，研究人員招聘175名新冠患者及40名健康成人作為控制組，並且持續追蹤123名患者後續狀況長達6個月、50名患者長達一年，同時採集他們的血清樣本進行分析。

研究發現，後續出現新冠長期症狀的患者，血清裡測到的IgM抗體及IgG3抗體濃度較其他患者低。當患者染上新冠，IgM抗體是體內最早、最快出現免疫反應的抗體，後續才會再產生IgG抗體，提供人體較長期的保護。

台大公衛教授陳秀熙先前曾表示，患者約在染疫後1至2周出現IgM抗體，隨著病毒清除，IgM抗體濃度會遞減，之後再產生IgG抗體，IgG抗體能在體內停留長達數月。因此如果民眾體內驗出IgM抗體，通常代表處於感染初期，屬於正在感染或近期感染；IgG抗體檢測如果呈現陽性，代表曾經感染，處於染疫恢復期或後期。

瑞士研究團隊將這項抗體特徵與年齡、是否有氣喘、以及相關症狀細節相結合，得出新冠長期症狀的風險評分，後續額外對395名新冠患者測試這份評分表。

研究第一作者切維亞（Carlo Cervia）指出，這份測試沒辦法預期一個健康成人患上新冠長期症狀的風險，唯有染疫再合併參考相關症狀才能預估，不過整體而言，針對患有氣喘、且IgM抗體及IgG3抗體濃度較低的新冠患者，可以預先假設他們的風險較高。

研究結果預期能鼓勵氣喘患者接種疫苗，以預防出現新冠長期症狀。