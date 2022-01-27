運勢命理網站「十二生肖運程命理」分析，生肖屬雞、猴、虎的人花錢大手大腳，不過也擅長賺錢，雖然花錢如流水，不過財庫卻越來越豐盈，從來不用為了經濟煩惱。

▍1.生肖雞

屬雞人天生偏財運就比較旺，整體運勢也比其他生肖來得順遂，他們往往出身於不錯的家庭，自小就過著無憂無慮的生活，長大後能把握許多賺錢機會，手頭一直都非常寬裕，因此花錢總是大手大腳。屬雞人朋友很多，人脈廣，因此遇到貴人的機率特別高，做事總能得到幫助，賺錢輕鬆，所以花得多、賺得也多，過著令人羨慕的好日子。

▍2.生肖猴

屬猴人不太擅長理財，常常把錢花在無用的地方，因此花錢如流水，在旁人看來非常浪費，他們雖然想要改掉這個壞習慣，但每次還是不經思考就掏錢包，總是花了許多冤枉錢。屬猴人雖然花得多，不過賺得也多，他們命中帶財庫，總有貴人主動送錢，再加上他們頭腦聰明，創造力強，工作表現出色，輕鬆就能賺大錢。

▍3.生肖虎

屬虎人個性海派，對朋友很大方，絕不會斤斤計較，每次只要跟朋友聚餐，結帳總是搶第一，再加上他們捨得花錢在自己身上，喜歡就買，灑錢毫不猶豫，可說是非常敗家。但也因為他們講義氣，待人直來直往，因此身邊的人也同樣義氣相挺，遇到困難總有一堆人搶著幫忙解決，無論是上班族或創業者，在都能得到身邊許多人的幫助，賺錢無往不利，總有源源不絕的財富找上門。