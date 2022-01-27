新光人壽董事長潘柏錚代表出席總統府，領受玉山獎「最佳產品類全國首獎」。(圖/新光人壽提供)

在產業動態進展頻仍，競爭激烈的第18屆「國家品牌玉山獎」評選中，新光人壽數位服務經營有成，以顛覆保險業過往驗證模式的「i-Reg 行動驗證應用平台」脫穎而出，一舉摘下「最佳產品類全國首獎」最高榮譽，1/25(二)新光人壽董事長潘柏錚代表出席總統府，接受總統蔡英文的祝賀與肯定，為獲獎連連的新光人壽再添榮耀。

傳統保戶購買保單之後，通常只能親臨櫃檯或找業務人員辦理保險服務，但當保戶面臨沒時間臨櫃、找不到業務人員等情況，就會導致服務中斷。新光人壽觀察到顧客痛點，領先業界首創「i-Reg 行動驗證應用平台」，提供最多元身分驗證管道，滿足不同客群需求，最短流程不到1分鐘即可成為新光人壽會員，自主線上快速完成聯絡資料修改、保單借款等網路保險服務，從查詢到交易一指搞定，以保險科技（InsurTech）建構零斷點的服務體驗。

今年疫情期間，新光人壽「i-Reg 行動驗證應用平台」讓民眾即使居家防疫，仍可友善取得一站式安全、方便的保險服務，免於因疫情延燒，影響個人權益或需求、甚至造成損失，超前部署的策略佈局深受民眾肯定，也體現在實際數據上，網路會員人數2021年累計超過80萬人，網路交易量衝出年成長率48%的亮眼成績，再創保險業成功典範。

新光人壽落實公平待客，實踐InsurTech創新服務價值，自2019年起已榮獲17項數位大獎，包括連續四屆榮獲國家品牌玉山獎、數位奇點獎、CSEA客服卓越大獎、工商時報數位金融獎等殊榮，未來將持續秉持以顧客為中心的服務理念，開創更友善的保險服務，提供消費者最感動的服務體驗。