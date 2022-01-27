美國商務部去年9月向台積電、三星等全球約150家半導體企業要求交出供應鏈相關資料，旨在解決半導體晶片短缺問題，後所有廠商於11月交齊資料。時隔約2個月，調查報告顯示晶片荒未來6個月內不會緩解，至少會維持到下半年。

報告指出，去年晶片需求較2019年成長17%，但晶片供應卻沒有增加，供不應求的情形仍然嚴峻，美企半導體晶片庫存已從40天暴降至不足5天；商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，「這顯示半導體供應鏈有多麼脆弱，脆弱到庫存僅剩5天，且不能出現任何差池」。

雷蒙多解釋，晶片庫存絲毫沒有出錯的空間，這代表什麼？不論颶風等天災、政治問題、設備狀況或是疫情再度爆發，只要全球有廠房受到限制，都會對美國造成影響。

雷蒙多續指，距離脫離困境仍有很長的路要走，這和半導體供應有關，受訪企業認為未來6個月市場將持續嚴重失衡，且在晶片供應不見增加的前提下，不會有好轉的可能；另外，此前傳有企業擔憂晶片不足，而大量囤積晶片，但調查結果並未發現有囤積晶片情況發生。

雷蒙多還就美國對海外晶圓廠的依賴程度發出警告，指美國十分容易受到脆弱供應鏈的衝擊，本土先進半導體製程生產為零，全數皆是向台灣購買，然而許多機密軍事設備都極其需要這些晶片。

消息一出後，PTT網友質疑，「不是說產能過剩」、「阿不是說產能過剩」、「一下過剩、一下overbooking、一下沒庫存」、「阿不是有人說會過剩」、「阿不是過剩」、「等到過剩的時候，是不是又要叫人家吞下去」、「大家這樣瘋狂蓋廠，絕對會產能過剩的」。

另外也有網友對庫存剩5天抱持懷疑態度，「剩5天會不會太誇張」、「庫存會剩到五天還不補，有點唬爛」、「庫存五天？怎麼覺得很好笑」、「庫存五天？」、「唬爛，企業會讓自己庫存剩五天？」、「五天會公布出來？」。