1名網友日前倒車時撞到計程車，肇事責任全在他，但計程車司機卻要他不要出險，直接現場給1800和解就好，司機解釋若出險，以後保險費會增加，且彼此都麻煩，司機還說若他真的要出險，還會多賠償營業損失等，原PO當下聽完後滿頭問號，直說「突然不知道買保險的意義了」。

該名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他日前倒車時不慎撞到後方計程車，當下有報警，事後協調時對方司機說「不用報出險」，只要賠司機1800元就好，司機的理由是如果出險，原PO今年繳的保費會增加，也有可能被拒保，但原PO事後向保險公司詢問，若只由他賠償對方，1年約增加900元保費。

男子倒車時撞到計程車，肇事責任全在他，但計程車司機卻要他不要出險，直接現場給1800和解就好，司機解釋若出險，以後保險費會增加，且彼此都麻煩。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友說，他得到保險公司回覆後仍偏向出險，但計程車司機卻一直說出險會造成彼此麻煩，司機還強調自己很倒楣，若真的要出險，計程車送回原廠烤漆的2天要申請營業損失等，原PO事後納悶地詢問網友「出險不是對他比較有利嘛？突然不知道買保險的意義了」

其他網友則留言「這應該是你全賠，對方根本不用出險，而且這樣他一樣可以跑車」、「出險保費明年會增加，而且有肇事紀錄，對方如果申請不能工作、無收入的補貼更划不來，建議直接貼前就好」、「不要被保險公司騙了，你保費加上去，至少要三四年才會降回原本的保費」、「保險費都付了，交給保險就好，不出險保費是繳假的嗎」、「1800然後跟司機簽和解單就好了」。