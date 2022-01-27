網友質疑女三寶其實早就知道自己逆向，但依然繼續往前開，害死騎士。(圖／PTT)

原PO表示，若順向行駛，路邊貓眼絕對不會是紅色的。(圖／PTT)

鄉民分析影片，發現出事前就已經有11個徵兆可以發現逆向，不少人更質疑女駕駛早就知道，卻還是選擇繼續開。(圖／PTT)

環東大道25日晚間10點多發生嚴重車禍，41歲伍姓女駕駛逆向上高架橋，撞飛22歲劉姓重機騎士，騎士當場摔下10公尺平面道路，四肢變形慘死，女駕駛辯稱是看導航，但行車紀錄器曝光後，引發鄉民炸鍋，揪出11大疑點，砲轟女駕駛根本是故意的。

伍姓女駕駛離譜逆向，引發憤慨，有網友在PTT八卦版分析行車紀錄器，抓出許多疑點。原PO發文表示整段影片有「11怪」，包括跨越雙黃線、反光防撞桿、測速照相面向車頭、地上不論標線或文字都是顛倒的，上方告示牌也非順向位置，路邊貓眼更呈現紅色，路肩還在相反的左側。

原PO質疑，打從一開始就一堆跡象顯示女駕駛都逆向了，難道自己都沒發現，現在還怪導航，就是不會怪自己，痛批每次遇到連假，就一堆天兵天將出沒害人，這種三寶應該永久吊銷駕照。

也有鄉民點出最大問題，表示從影片中可以看到，女駕駛明顯放慢速度，應該很早就知道自己逆向了，但卻沒打雙黃燈停靠路邊，反而繼續往前開，結果害死重機騎士，根本是蓄意殺人。

不少人也紛紛附和：「看得懂就不是三寶了」、「應該追查哪間監理站發駕照的」、「就僥倖心態，想開到下個出口才下去啊」、「八成發現逆向之後腦袋空白吧，就將錯就錯了」、「垃圾三寶判死刑都不為過」、「三寶腦中沒有怪這回事」、「最好三寶會看路」、「不要用常人思維去思考三寶行為」、「哀，現在她就是打定主意全推給導航」、「她有停車騎士就不會枉死了」、「導航才不會叫你跨越雙黃線逆向，再騙啊」。