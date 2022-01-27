建中新款冬季運動服，「舞動劍中（建中）」設計以217票獲得第一。（圖／翻攝建中班聯76屆上行政部門Instagram）

台北市建國中學冬季運動服常被詬病「設計不佳」，使得部分學生寧可另加衣物也不願穿，建中班聯會為此在去年11月舉行「冬季運動服徵稿活動」，近日投票結果出爐，未來冬季運動服的設計也引起網友熱議，笑說「這就是政治冷漠的下場」。

建中班聯會為改善冬季運動服問題，去年11月開放新款冬季運動服的設計徵稿，共6組設計作品進入最後票選，1月21日投票結果出爐，由「舞動劍中（建中）」以217票獲選為新款冬季運動服。

創作者闡述設計理念，是基於建中充滿活力的印象製成，運動服上劍士單腳騰空向前衝刺的姿勢，象徵建中生無限動能與自我要求高的精神，左手持有寬劍鐫刻校徽，象徽著學校的保護和支持，右手後發的細直長劍，則象徽學生一往無前的銳利突刺。

不過該款運動服設計曾引起PTT網友討論，許多網友看出運動服上的劍士設計，是參考知名動漫《刀劍神域》主角招式「星爆氣流斬」動作，紛紛留言「太星爆了吧，有夠二」、「穿這身衣服可以多撐10秒嗎？」、「非宅族群有夠可憐」、「笑死，全校星爆，很有才」。

網友認為該款設計，與知名動畫《刀劍神域》主角十分雷同。（圖／翻攝PTT）

不少網友也被該款設計逗笑，「如果是真的，那我就要去嘲笑我建中畢業的朋友了」、「這是什麼羞恥play」、「設計理念超級硬凹，快笑死」、「各位，這就是政治冷漠的下場」、「三百多個投大概一成，學弟再不去投票啊」、「完了，以後不能嘴市立不如國立了」。

不過有人出聲緩頰，「比原本的好看啦，不要不知足，想當初冬天上體育課寧可穿短袖」、「原本冬天那套真的很醜，全黑」、「長袖運動服超醜本來就沒什麼人穿，都嘛穿便服」、「不算難看當然是認真的，你知道原本的多難看嗎」。

建中班聯會發起「冬季運動服」徵稿，最高票的運動服將送服儀委員會審議，如程序順利，最快今年9月的新生，就有望買到新的冬季運動服。