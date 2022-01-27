宜蘭凌晨規模3.7地震 最大震度4級 05:422022/01/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭凌晨規模3.7地震 最大震度4級(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，27日3時28分發生芮氏規模3.7地震，地震深度9.5公里，震央位於宜蘭縣政府南方31.7公里（位於宜蘭縣南澳鄉），最大震度宜蘭縣4級。（譯者：陳正健）1110127 16：22台灣東部海域規模4淺層地震 最大震度宜蘭3級 2／3台灣有感！22：35宜蘭近海規模5.0地震 最大震度3級 #7地震 #宜蘭縣 #宜蘭 #規模3 #最大震度4級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一氧化碳外洩 宜蘭母女3人送醫 03:232022/01/22 社會 宜蘭牛奶海 海保署持續監測海域水質 12:222022/01/20 生活 宜蘭蛋價漲 業者改效期遭逮 04:102022/01/22 地方新聞 蔣渭水宜蘭故居 保留成茶館 13:562022/01/24 寶島 交通部下周審查基捷、宜蘭高鐵 春節後啟動環評 12:162022/01/18 生活 除夕至初四 宜蘭路邊停車免收費 16:282022/01/25 寶島 新冠攻入宜蘭 本土增52例 境外37例 13:452022/01/23 生活 宜蘭畫家王攀元舊居 改建紀念館 12:552022/01/22 寶島 礁溪長榮＋1 足跡踩遍信義區百貨 04:102022/01/26 焦點要聞 假藉按摩「活絡經脈」3度性侵下屬 前宜蘭監獄副典獄長要坐牢8年 10:522022/01/22 社會 礁溪長榮延燒「17人聚餐3確診」北市中國科大2學生中鏢 12:102022/01/26 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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