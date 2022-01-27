地緣政治情勢緊張 布倫特原油破90美元 創2014年來新高 06:302022/01/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 地緣政治情勢緊張 布倫特原油破90美元 創2014年來新高。（示意圖/達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際油價今天上揚，其中布倫特原油價格創2014年以來新高，7年來首次突破90美元，但價格之後有所回落，因為市場憂心俄羅斯與烏克蘭的緊張情勢。 紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價上漲1.75美元，來到每桶87.35美元。 倫敦北海布倫特原油3月交割價揚升1.76美元，來到每桶89.96美元。（譯者：陳正健）1110127 黃偉哲視察農產品批發市場 要求落實實聯制 Realme進軍歐洲高端智慧手機市場 定價看齊蘋果三星 #價格 #布倫特原油 #3月 #美元 #每桶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 匯率期貨趨勢專欄－美歐利差擴大 有助美元升值 04:102022/01/26 證券．權證 唐榮調漲2月份盤價 熱冷軋內銷價每公噸大漲5000元 13:372022/01/26 財經 12月北美半導體設備出貨金額39.173億美元 單月歷史次高 16:522022/01/26 財經 美元長多 銀行競推優利定存 04:102022/01/26 投資理財 聯電2022資本支出 調高至30億美元 04:102022/01/26 財經要聞 小米晚間發表國際版Redmi Note 11系列 179美元起跳 22:092022/01/26 財經 經濟思維－部分負擔與抑制醫療浪費 04:102022/01/26 專題周報 國際油價 波動加大 04:102022/01/26 全球財經 燁聯 2月盤價全面調漲 04:102022/01/26 證券．權證 美國恐陷缺電危機！兇手超猖獗狂榨電力 權威機構曝下場 18:092022/01/26 財經 斯里蘭卡經濟瀕臨崩潰 二手車變得炙手可熱 18:392022/01/26 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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