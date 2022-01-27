國際油價今天上揚，其中布倫特原油價格創2014年以來新高，7年來首次突破90美元，但價格之後有所回落，因為市場憂心俄羅斯與烏克蘭的緊張情勢。

紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價上漲1.75美元，來到每桶87.35美元。

倫敦北海布倫特原油3月交割價揚升1.76美元，來到每桶89.96美元。（譯者：陳正健）1110127