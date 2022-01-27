今年第6度 北韓朝東岸外海發射飛行物體 07:422022/01/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓聯社27日報導，北韓朝東岸外海發射一枚飛行物體，是本月第6次試射飛彈。（資料照／北韓朝中社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓聯社今天報導，北韓朝東岸外海發射一枚飛行物體，是本月第6次試射飛彈。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110127 北韓重新檢視與美關係 擬重啟核試、射洲際飛彈 北韓元月3度試武器 金正恩未視察射鐵路機動飛彈 #韓聯社 #韓朝 #東岸 #發射 #飛行物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北韓射2枚彈道飛彈 中朝邊境列車重啟 04:102022/01/18 話題觀察 新年第4射 北韓向東海發射兩飛彈 日本開罵 08:132022/01/17 國際 今年第5度 北韓發射2枚巡弋飛彈 13:232022/01/25 國際 北韓試射2枚彈道飛彈 嚇倒韓股 10:312022/01/17 財經 巨型雙體飛機Roc第3次試飛 計畫今年吊掛太空船 17:162022/01/17 軍事 基隆2地下道大改造 變身藝文空間 04:102022/01/15 地方新聞 美建新一代驅逐艦加緊追趕中國 軍事觀察人士：外形太像055艦 20:292022/01/16 兩岸 大陸首次實現低軌寬頻衛星批產 今年第1季擇機發射 11:132022/01/18 兩岸 烏俄劍拔弩張 美國標槍飛彈與發射器運抵基輔 08:502022/01/26 國際 葉門叛軍射2彈 阿聯攔截後炸平台 04:102022/01/26 話題觀察 聯合國安理會閉門會議 中俄阻止美國對北韓制裁 13:002022/01/22 兩岸 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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