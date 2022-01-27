Omicron迅猛入侵台灣社區，昨天暴增46例本土個案，從今年（2022）1月1日起到現在，不到一個月的時間，台灣已累計350例本土，其中又以桃園市238人確診最多。目前台灣本土個案已累計有10條傳播鏈，其中有6條傳播鏈感染源不明，還需要進一步釐清。

根據疾管署網站資料顯示，今年1月還沒過完，就已經出現350例本土個案，遍布在9個縣市，其中又以桃園市最多共238人確診，燈號呈現暗紅色；其次是高雄市62例，燈號由黃色轉為橘色；而台北市15例與新北市14例目前為黃色燈號；新竹市6例、新竹縣6例、宜蘭縣5例、台南市3例與基隆市1例則是淡黃色燈號。

目前還維持零本土確診的縣市還有13個，分別是連江縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、彰化縣、澎湖縣、台中市、台東縣、花蓮縣、金門縣、南投縣、屏東縣以及苗栗縣，上述縣市目前都維持米白色的安全燈號。

台灣昨增46例本土確診個案，分別為24位男性、22位女性，年齡介於未滿5歲至70多歲之間。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前本土累計有10條傳播鏈，其中6起感染源不明，為桃園3起案件（加貝爾幼兒園、龍潭退休人員、大湳市場）、 宜蘭礁溪酒店1起、北市房仲業者1起以及亞東醫院1起。