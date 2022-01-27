一名曾姓男子在網路交友軟體上，假冒自己是酒店經紀而認識1名17歲女，然後佯稱可介紹她到酒店坐檯陪酒以及性交易工作，曾男告知，這行業潛規則是必須先讓他「試車」，測試能達到接受全套或半套程度，才能協助引薦，事後雙方真的相約前往汽車旅館試車，但曾男萬事後竟然落跑且斷絕聯繫，少女才知道上當而向朋友訴苦，桃園法院將曾男依兒少性剝削條例判他1年6月，可上訴。

根據判決書記載，曾姓男子於民國108年9月間，經由探探交友軟體結識17歲少女，向A女佯稱只要同意「試車」，就可幫忙介紹坐檯陪酒及性交易工作等語，A女在急於找工作下，於是與曾男前往某汽車旅館內發生性行為，但曾男完事後，竟然趁少女不注意時離開，並斷絕聯繫，這時少女才知道上當。

曾男在法院審理時表示，「是A女說缺工作，我就說我這邊有在酒店陪客人的工作，看她自己是否願意接私下的CASE，這件事後來就沒有下文；之後我有以喝酒的名義約她出來，出來之後A女跟我說她剛才跟其他網友發生關係，接著我們到汽車旅館，我問A女是否可以讓我試車，讓我決定她是否可以從事這工作，A女有同意，所以我就跟她發生性行為一次，當下發生性行為時，我只有說要給她坐檯陪酒的工作；我沒有在作經紀或馬夫工作，是想藉由這種說法來騙A女。

但是少女卻因為不想被安置，因此說詞反覆，原本表示與曾男去旅館之前，他曾在在網路上有跟我說這工作可能要試車，但在汽車旅館內，我沒跟他發生性行為。

事後少女又向法官表示，「在偵訊時因為不想被安置，所以才講沒有跟被告發生性行為；曾男那時候是跟我說要先試試看，才可以知道我程度在哪，我的理解是要做工作之前，就要與曾男發生性行為，否則無法得到這個工作。」

法官最後審酌，曾男明知A女為未成年少女，仍施用詐術使A女為有對價之性交，敗壞社會風氣，且危害A女身心健全發展，扭曲其價值觀，但曾男審理時否認犯行；迄今未能與少女達成和解，，依兒少性剝削條例判他1年6月，可上訴。