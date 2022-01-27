《美麗島電子報》24日公布民調，民眾對國民黨好感度僅22.7％，比上月減少5.3個百分點，創下16年來的次低，反感度則增加4.9個百分點達63%，是16年新高。此消息引發熱議，不少網友認為這個結果其來有自，尤其關鍵就在國民黨「內鬥內行，外鬥外行」的老毛病上。

《美麗島電子報》24日公布1月份國政民調，22.7％民眾對國民黨有好感，比上月減少5.3個百分點，63％對國民黨反感，比上月增加4.9個百分點。值得注意的是，中立民眾對民進黨的好感度，比國民黨高出12.1個百分點，對民進黨的反感度則比國民黨低7個百分點。

針對這個結果，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，國民黨在12月中旬四大公投鎩羽而歸，1月上旬台中市第2選區立委補選失利也備受支持者質疑，民眾對國民黨的印象評價每況愈下，尤以新北市、20至29歲與40至49歲、國中學歷、或民眾黨支持者等族群的態度轉變最劇烈。

此消息引發熱議，大批網友湧入《中時新聞網》、《TVBS新聞》等相關連結留言：「國民黨內鬥內行、外鬥外行的老毛病還是沒改」、「會內鬥不會選舉，這個結果不意外」、「國民黨內鬥第一，外鬥無能，各個都想沾到好處，換個主席立場就搖擺」、「軟弱、內鬥、算計、自私，把基層不錯的形象都敗光了，年底要參選的人一定要自救」、「要多學學民進黨，再怎麼鬥選前那一刻一定會團結」。