氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今各地晴朗，白天溫暖舒適、早晚涼；西半部易有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率；明日「南海低壓」的水氣逐漸北移，上午起降雨由南部緩慢向北擴展，下午到中部，擴及北部已接近午夜；各地未降雨前仍偏暖、易有霧；29日「鋒面」挾南海水氣快速通過，各地有雨，氣溫逐漸下降，轉濕涼、微冷。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，30日強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷；降雨範圍則漸縮小，晚間僅迎風面有局部零星降雨。30日晚至31日晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度，要注意保暖。31日至1日白天，乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，東半部偶有局部零星雨；除夕白天有陽光不覺冷，但「強輻射冷卻」加成，夜間氣溫仍很低，應注意；初一白天回暖；1日晚至2日另一「鋒面」接近，大台北、東半部降雨機率略提高，其他仍為晴時多雲。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，3日「鋒面」南下，中部以北轉有雨、氣溫下降；4日、5日北、東仍有雨，天氣濕冷。不過，模式因理論限制，愈到末期「不確定性」愈大，應隨時觀察最新的調整。