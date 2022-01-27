台灣舞蹈教父蔡頭（本名：蔡斯文）昨(26日)傳出已於上月底在雙和醫院因肝癌病逝，享壽71歲，消息傳開後，演藝圈不少好友聞訊都表示不捨，主持人小S昨晚也在社群網站用白底文寫下：「蔡頭老師一路好走，我心中永遠的喜劇天王」。

小S過去和蔡康永主持《康熙來了》，曾多次邀蔡頭上節目參與各項話題，每每蔡頭現身雙方互動總能產生不少火花，其中自詡是舞蹈教父的蔡頭，曾和已故舞后劉真在2005年受邀上節目，大聊對舞蹈的興趣，碰上當時也很迷戀國標舞的小S，自然是笑料不斷，且網友回顧這段也發現蔡頭脾氣好，不管怎麼被調侃都不會生氣。

蔡頭、劉真和小S同台的畫面成為追憶。（圖／中時資料照片）

2005.04.20康熙來了完整版(第六季第5集) 舞王舞后來踢館《上》－蔡頭、劉真

小S當時訪問蔡頭時，先問對方有沒有看到她參加國標舞比賽的報導，蔡頭誠懇回應當然有在看電視新聞時看到，蔡康永問：「你難道沒有冷笑嗎？」蔡頭便回沒有，自己最注重的是跳舞時的「靈氣」，讚小S把靈氣都跳出來了，讓小S心花怒放，蔡康永則讚蔡頭真的很內行，蔡頭此時重申自己不只是內行，「我是台灣舞蹈教父，God Father」，令蔡康永噴笑說：「今天大家都要這麼誇張嗎？」

小S發文。（圖／翻攝自elephantdee IG）

之後，蔡頭又與劉真、小S大跳森巴基本舞步，蔡頭自己再大展現代舞、雙人探戈等舞藝，引來網友回應：「真的是天生藝人，那個舉手投足間」、「我覺得他跳的滿好的啊，應該是因為他真的太有喜感，所以看起來像在搞笑吧，但真的好有趣XD而且很大方被調侃都不會生氣，還會配合」、「超有喜感，而且能被開得起玩笑，蔡頭大哥真是個奇才！」、「笑到流眼淚，最後是想念的眼淚，有蔡頭老師的節目就是很有趣！祝老師人生功德圓滿，一路好走！」。