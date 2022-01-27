北市警保安大隊昨(26日)深夜在重慶北路執行攔檢勤務，攔查一輛加速躲避攔檢的轎車，員警立即現場開2槍阻攔，並在車內起獲海洛因、安非他命，逮捕25歲陶姓男子、35歲呂男、38歲許男等3人，訊後依法送辦。

BMW大7遇攔檢撞保大警車，警開2槍逮3嫌全是毒蟲。(戴志揚翻攝)

據了解，晚間10時許，保大警方在重慶北路接近國道交流道處執行路檢，該輛BMW大7卻未見減速，員警心生警覺，立刻將車輛開到前方，但該輛車反而加足油門衝撞警車打算逃逸。

員警立刻掏槍開了2槍，並立即上前敲打玻璃喝令3名男子下車，車上3人才乖乖下車就逮。

北市保大表示，當時現場有8名警員，攔查該輛BMW大7時，車上人員神情有異，警方就立即開警車阻擋在該車輛前方，未料駕駛突然加速衝撞，所幸警員反應迅速，及時閃開並立即開槍，這才阻止該車輛繼續前行。

事後員警喝令3人下車後立即壓制，並在車上起獲安非他命及海洛英，其中一名乘客還是通緝犯，逮捕過程中雖造成警車遭撞毀損，但員警均安全沒有受傷，全案將依妨害公務，公共危險罪，以及毒品等罪移送法辦。

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