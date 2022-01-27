YouTuber「反正我很閒」擁有70.4萬訂閱的超高人氣，不過元老成員猛將日前發千字文控訴「以員工身分被告知資遣」，讓他完全無法接受，對此，鄉民女神潔哥針對此事以一句話點出關鍵，引起網友議論。

YouTuber「反正我很閒」元老成員猛將25日寫下千字爆料文，表示被成員告知「我們覺得沒辦法再跟你一起工作，希望你做到今天」，他強調其實並不意外，只是無法接受「以員工的身分被告知資遣」，即便與其他3位成員進行溝通，仍無預警收到公司匯來的補償金20萬元及存證信函，讓他感嘆：「反正我很閒是靠著『打倒資本主義的高牆』、『人民的法槌』得到觀眾的共鳴和喜愛，如今卻以資本主義、慣老闆的姿態，掌握了話語霸權，徹底把多年的好友、工作夥伴踢得遠遠的。」

鄉民女神潔哥強調「牽扯到利益就是會鬧翻，人性很難考驗」。（潔哥/李秉潔臉書）

鄉民女神潔哥得知「反正我很閒」成員爭議時，她也點出關鍵就是「絕對不要跟朋友合夥開公司，夫妻也一樣，連一起工作都盡量不要，連夫妻都會撕破臉了，何況是朋友」，更強調「牽扯到利益就是會鬧翻啦，人性很難考驗的」，對此網紅鬼才阿水Awater感同身受表示：「我就是被搞掉六七百萬的苦主。」

網紅鬼才阿水Awater回應潔哥貼文。（潔哥/李秉潔 臉書）

針對潔哥一番見解，多數網友也大表贊同：「不管親情還是愛情都無法和人性對抗的」、「真的不要一起工作比較好，公私分開生活會舒服很多」、「想要友誼親情長久絕對不要跟錢扯上關係」、「跟朋友的關係還是越單純越好」。