搶攻西洋情人節旅宿商機，台北國泰萬怡酒店推出「心心相戀」情人節限定住房專案，即日起至2月9日止開放於官網及電話預訂，自2月11日起至2月14日止每日限量五間，官網房價每晚加價214元，即可入住豪華客房或卓越客房，另享精選紅酒一瓶，以及哈根達斯期間限定的「驚喜心機」及「甜蜜心意」愛心冰淇淋小蛋糕各一個，強調吸睛的愛心造型是對身邊的人表達真心感謝與濃情蜜意。
台北國泰萬怡酒店表示，首度推出的情人節住宿專案，入住的戀人情侶可相倚在精緻客房內的窗邊沙發，邊啜飲著紅酒邊一起遠眺眼前迷人的高空夜景，還可品嘗著由專人貼心服務送至客房的精選冰淇淋小蛋糕，以經典的草莓及巧克力口味的冰淇淋內餡搭配滑順的巧克力脆皮，在動人微醺時刻盡享美好浪漫時光，也為這難忘的情人佳節甜蜜加氛。
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